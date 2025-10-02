“No hay garantías para mi participación política”: Pizarro al CNE por personería de Progresistas

Colombia

La senadora María José Pizarro advirtió que no hay garantías plenas para su participación política en la consulta del Pacto Histórico, el próximo 26 de octubre.

De acuerdo con la congresista, quien espera ser cabeza de lista al Senado con el Pacto Histórico en las próximas elecciones, los retrasos que dice son injustificados por parte del Consejo Nacional Electoral en el reconocimiento de la personería jurídica de Progresistas, “están siendo usados para frenar la unidad”.

“El mensaje es claro: no hay garantías plenas para mi participación política y, por ende, en la consulta interna del Pacto Histórico hasta que el CNE no otorgue sin condicionamientos la personería de Progresistas”.

Pizarro insistió además en que tomó la decisión de declinar su aspiración presidencial en favor de su compañero, Iván Cepeda, “con la convicción de construir la unidad, garantizar la victoria en 2026 y consolidar la bancada más fuerte que haya tenido el progresismo en su historia”.

Agregó la senadora del Pacto Histórico que trabajará estos 25 días, antes del 26 de octubre, para “liderar el progresismo como bancada constituyente y para llevar a Iván Cepeda a la Presidencia de la República”.

Así mismo, mencionó que apenas le sea otorgada la personería jurídica de Progresistas, “lideraré, de la mano de los partidos y las fuerzas de izquierda y progresistas, la segunda etapa del cambio en el Congreso de la República”.