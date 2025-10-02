Horóscopo del profesor Salomón HOY 2 de octubre: se vienen nuevas oportunidades para Aries y Libra

El paso de la luna creciente implica la llegada de cosas nuevas y algunos cambios que debe realizar en su vida. Esto hace parte de las predicciones que hizo el profesor Salomón por medio de la lectura del horóscopo para este jueves 2 de octubre de 2025.

El número 2 habla sobre la alianza y la sociedad. Quienes nacen en este día se caracterizan por ser solidarias, por su deseo de ayudar y apoyar a los demás. Además, buscan fortalecer a aquellos que se encuentran a su alrededor.

Para este jueves 2 de octubre de 2025, el color es el azul y el número es el 5224. Asimismo, la recomendación que brinda el profesor Salomón para este día es colocar unas flores o unas frutas en la casa para pedir la manifestación de los ángeles.

Horóscopo del profesor Salomón para este jueves 2 de octubre de 2025

Aries

Va a experimentar mejoras en el trabajo, ya sea por una nueva oportunidad laboral o algo mejor que llegará a su vida. Esto también le garantiza estabilidad en el aspecto personal. Además, los juegos de azar estarán a su favor.

Número: 3460

Tauro

Tendrá buenas perspectivas en el aspecto económico por la llegada de nuevas fuentes de ingresos. Recuerde que para lograr lo que se proponga debe controlar su carácter y su mal humor; por lo tanto, tome las cosas con calma y evite cualquier disgusto con los demás.

Número: 0456

Géminis

Habrá soluciones en la parte económica por la llegada de un dinero que no solamente estará a su favor, sino que también le garantizará estabilidad. Sin embargo, no debe dudar de sus capacidades y de lo que es capaz de lograr. Asimismo, tendrá buenos resultados si se propone hacer un proyecto de vivienda.

Número: 9899

Cáncer

Este es un día apropiado para hablar con su ángel custodio y pedirle guía para lo que quiere lograr. Además, debe contar con la sabiduría suficiente para tomar buenas decisiones y hacer lo correcto. Por otra parte, experimentará estabilidad y mejoras en la parte familiar.

Número: 9850

Leo

Es importante examinar cómo está la relación con su familia o con su pareja para identificar qué se puede mejorar. Por otra parte, tendrá que realizar cambios en su vida, pero necesita analizar bien la situación con las personas de confianza para que llegue con éxito.

Número: 1233

Virgo

Debe tener cuidado con las envidias y la gente con malas intenciones. Esto implica tomar las medidas necesarias para evitar cualquier mal. Por otra parte, es un buen momento para aprovechar un viaje que le permita aprender y salir de la rutina.

Número: 1859

Libra

Debe cuidar su salud ante los problemas que pueda estar experimentando en zonas como la espalda o los pies. Igualmente, no debe rendirse si las cosas que planeó no salieron como esperaba, ya que las oportunidades poco a poco van llegando a su vida.

Número: 2476

Escorpio

Recuerde que usted es el único responsable de su felicidad, y esta no se encuentra sujeta a otras personas o circunstancias. Por lo tanto, es importante que se libere de ciertas cosas y que todo fluya en su debido orden. Asimismo, tendrá buenas perspectivas en el trabajo y con el dinero.

Número: 4817

Sagitario

Su fuerza y su energía serán fundamentales para alcanzar sus proyectos o para empezar algo nuevo en su vida; por ejemplo, un emprendimiento. También debe cuidar su salud, especialmente la espalda, para evitar problemas en este aspecto.

Número: 5490

Capricornio

No preste atención a los chismes. Para ello, debe indagar y analizar las cosas antes de creer a cualquier suposición y cometer imprudencias. No desista en lo que quiere realizar, ya que pronto llegarán las oportunidades, incluyendo el amor.

Número: 5219

Acuario

Se vienen días de estabilidad y de fortaleza. Sin embargo, debe cuidarse de la gente envidiosa que se puede encontrar a su alrededor. Por otra parte, recibirá una cantidad suficiente de dinero.

Número: 8122

Piscis

No se rinda en busca de lo que quiere lograr, ya que su fuerza y sus buenos sentimientos son cruciales para alcanzar las cosas sin importar las personas que hay a su alrededor. Viva a plenitud su vida sin la necesidad de aferrarse a los demás.

Número: 4098