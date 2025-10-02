“Crónicas De Exorcismo: El Comienzo” una batalla entre lo sagrado y lo maldito

Acción y terror sobrenatural en la película animada “Crónicas De Exorcismo: El Comienzo” (Exorcism Chronicles: The Beginning), dirigida por el coreano Kim Dong-Chul, llega a las salas de cine en todo el país el 2 de octubre. Basada en la novela gráfica Toemarok, marca un nuevo hito en el cine de animación con un enfoque oscuro y adulto.

En “Crónicas De Exorcismo: El Comienzo”, el padre Park es un médico convertido en sacerdote que fue excomulgado por realizar exorcismos para una iglesia que negaba la existencia de males sobrenaturales. Cuando su viejo amigo, un monje de un templo secreto y lleno de magia, lo llama para proteger a un niño ingenuo, pero poderoso, de su malvado maestro, el padre Park deberá enfrentarse a su pasado.

Cortesía: Cineplex Ampliar

Inspirado en el universo religioso, mitológico y espiritual de Asia, el film presenta una historia poderosa, con combates sobrenaturales, un diseño visual deslumbrante y una narrativa que mezcla acción, misterio y emoción, donde 4 personajes; un sacerdote excomulgado, una joven con telequinesis, un hombre marcado por la tragedia y un niño prodigio experto en magia arcana, se convierten en los únicos capaces de enfrentarse a las fuerzas del mal que se ocultan entre nosotros.

La cinta nos sumerge en un Seúl moderno plagado de amenazas invisibles; espíritus, posesiones demoníacas, vampiros y humanos corrompidos por el poder. “Crónicas De Exorcismo: El Comienzo” se estrena el 2 de octubre en salas colombianas distribuida por Cineplex.