Colombia no descarta misión de paz en Palestina, pero decisión es presidencial

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, intervino públicamente para aclarar el alcance de una propuesta del presidente Gustavo Petro durante la Asamblea General de la ONU, en la que habló de conformar “un ejército poderoso” para defender al pueblo palestino. Frente a ello, Sánchez subrayó que la Constitución de Colombia asigna al jefe de Estado la conducción de las relaciones internacionales, acto que debe canalizarse mediante la Cancillería.

Durante una rueda de prensa, el ministro comentó que, respecto al anuncio de Petro sobre el retiro de armas en comodato por parte de Estados Unidos, “muy seguramente se ampliará la información en su debido momento”. Sin embargo, insistió en que su rol como ministro de Defensa no es decidir sobre política exterior, sino “proteger a todos los colombianos” cuando le corresponda hacerlo.

Al ser consultado por la posibilidad concreta de que Colombia envíe tropas a Gaza, Sánchez fue cauto. Reconoció que el país ya participa en misiones de paz en el Medio Oriente, por ejemplo con un batallón desplegado entre Israel y Egipto. En ese contexto apuntó que si la ruta diplomática lo exige y una orden lo avala, podría considerarse una contribución similar para Palestina. “Si se estima y si se ordena (…) para otra región del mundo, pues así lo haremos”, afirmó.

Sobre el aparato de producción militar nacional, Sánchez admitió que las capacidades actuales se limitan a armamento más básico, como pistolas y ciertos componentes del fusil Galil, e indicó que Colombia sigue dependiendo de cooperación internacional para cubrir sus necesidades estratégicas.

Las declaraciones surgen en un momento de debate político intenso. Petro ha planteado una visión de acción militar internacional coordinada para intervenir en Gaza, lo que ha generado dudas legales, diplomáticas y operativas, mientras que desde Defensa y otros sectores del gobierno se insiste en que cualquier paso de esa magnitud debe respetar la Constitución, el derecho internacional y la vía diplomática.