Benedetti advirtió que se vendrían más descertificaciones: “me dicen que faltan seis o siete más”

En el marco de la II Cumbre Internacional de Acción contra la Trata de Personas en Cartagena, el ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió que se vendrían más “descertificaciones” de Estados Unidos hacia Colombia. Según el jefe de esta cartera del Gobierno, el país recibiría entre otras seis y siete calificaciones negativas.

Benedetti afirmó no compartir la nueva descertificación que se le dio al país en la lucha contra la trata de personas, y atribuyó esta decisión por la actual tensa relación entre Donald Trump y el presidente Gustavo Petro.

“Tendremos que acostumbrarnos porque me imagino que debido a las relaciones Trump-Petro no estaremos calificados mal para absolutamente todo. He preguntado y todavía no tengo el número de cuántas calificaciones nos hacen falta aportar, ya fue esta la descertificación, falta la de Derechos Humanos y me dicen que como otras seis o siete más”, puntualizó el ministro del Interior.

Trata de personas en Colombia

Según Benedetti el Gobierno Nacional está comprometido en la lucha contra la trata de personas. Este año se han recibido 187 denuncias asociadas a este delito, la mayoría de ellas en los departamentos de Norte de Santander, Valle del Cauca, Bolívar, Atlántico y Meta. Además, reveló que se han capturado a 60 personas por este flagelo en todo el país.

