¿Frisby España va por el Chocoramo?, la empresa española presenta malteada con sabor del ponque

La empresa española explicó cuáles son los alcances de uso comercial de la marca Ramo en el “milkshake de Chocoramo” . (Foto: Cortesía Frisby España)

Mientras continúa la disputa legal entre la cadena colombiana Frisby y la compañía del mismo nombre en España, se sumaría una nueva “controversia” luego de que la empresa española publicara en sus redes sociales una ampliación de su menú en el que incluye el Chocoramo.

En un post de Instragram, Frisby España presenta una malteada con sabor a Chocoramo.

“Ese pastelito que todos llevábamos en la lonchera… Ahora en shake”, dice la publicación. Este post recibió numerosas críticas en distintas plataformas digitales, por lo que Frisby España explicó que “el nombre ‘Chocoramo’ se utiliza aquí únicamente de forma descriptiva para señalar los ingredientes del milkshake, sin uso comercial de la marca de Ramo”.

El precio del “Milkshake de Chocoramo” es de 3,90 euros, unos 17.800 pesos colombianos.

El menú que presenta Frisby España incluye el nombre de distintos platos que ya ha presentado la cadena original de Colombia como:

Quarto frisby (8,90 euros, $26.892)

Medio frisby (13,90 euros, $63.344)

Pollo frisby (24,90 euros, $113.458)

Familiar frisby (34,90 euros, $159.069).

Burritos a 6,50 euros ($29.625)

Plátano maduro a 4,90 euros ($22.332)

¿Cómo avanza el litigio por la marca Frisby?

Frisby España inició un proceso para que ellos puedan obtener la marca, ya que Colombia llevaba un tiempo sin usarla: “Lo que ellos buscaban era simplemente quitarle a Frisby Colombia el dominio de esa marca y poder utilizarla porque era una marca que si bien desde el 2005, no estaba estaba registrada, no tenía ningún tipo de uso en España”: aseguró el abogado Juan Felipe Orbes en Caracol Radio.

Actualmente se está a la espera de la decisión que tomará la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea frente a esa situación.

De otro lado, Orbes indicó que en este momento no está la marca en funcionamiento en España y que el representante en ese país, Charles Dupont, ha indicado que no tiene la intención de copiar los alimentos y productos que vende normalmente Frisby en Colombia.

Amenazas al dueño de Frisby España

El abogado Juan Felipe Orbes, representante autorizado de Frisby en España, indicó que muchas de las amenazas se han realizado por medio de redes sociales donde han amenazado al señor Charles Dupont y a su familia.

“Nos centramos puntualmente en amenazas donde incluso le han mostrado armas de fuego al señor Charles, han identificado las direcciones de residencia de él y de su mamá, les han dicho que pueden llegar hasta allá y acabar con su vida”: aseguró el representante legal en 6AM.

Se ha identificado que varias de estas amenazas han salido directamente de Colombia, otras de personas que están fuera del país y también en la Unión Europea.