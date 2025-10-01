Aprueban en segundo debate proyecto que busca reformar el Icetex: ABC de la iniciativa

Colombia

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley que busca reformar el Icetex.

La iniciativa logró ser aprobada con 107 votos a favor y pese a la negativa y dilación de la bancada del Pacto Histórico.

Nuevas fuentes de financiación:

La iniciativa, de autoría de la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Catherine Juvinao, busca establecer nuevas fuentes de financiación como excedentes de bancos estatales y recursos no ejecutados.

Así mismo, propone que se establezca una política integral de asesoría en la información y de salud mental, “que apoye a los usuarios y a sus familias desde la solicitud del crédito hasta el final del periodo de amortización”.

#POLÍTICA Tras la aprobación en segundo debate del proyecto de ley que busca reformar el Icetex, la representante a la Cámara Catherine Juvinao (@CathyJuvinao), autora de la iniciativa, explicó los 5 puntos clave del proyecto.https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/jqnKXDQc8g — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 1, 2025

Presupuesto para el Icetex:

Sumado a esto, la iniciativa busca que se cree una sección presupuestal propia para el Icetex en el Presupuesto General de la Nación, “buscamos garantizar los recursos de los créditos vigentes y así mismo para subsidios de sostenimiento y condonaciones”.

Según explicó Juvinao el 82 % del costo de la reforma al Icetex ya fue solicitado por la entidad al Ministerio de Educación para la vigencia 2025 de modo que el 18 % representa inversión nueva.

“Teniendo presente que el presupuesto histórico del ICETEX se cuenta en billones, se considera que el esfuerzo adicional de 156 mil millones para asumir medidas como eliminar la capitalización de intereses o mejorar la estructura de pagos, es totalmente viable”.

¿Qué sigue en el trámite?

El proyecto de ley que busca reformar el Icetex pasará ahora a discutirse en tercer debate en la Comisión Primera del Senado y en caso de ver el visto bueno, pasaría a cuarto debate en la plenaria del Senado.