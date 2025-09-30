Jóvenes indígenas del Amazonas irán a la universidad gracias al programa Beca Pueblos Indígenas BBVA

Colombia

Cinco jóvenes de comunidades de la Asociación de Autoridades Indígenas de La Pedrera (AIPEA) en el Amazonas están a punto de dar un paso histórico: acceder por primera vez a estudios universitarios, gracias a la Beca Pueblos Indígenas BBVA, creada en alianza con la Universidad EAN y Conservación Internacional.

Con esta iniciativa, las tres entidades buscan que la educación se convierta en un puente entre la tradición y el conocimiento académico, impulsando el liderazgo juvenil y el desarrollo de las comunidades ancestrales del sur del país.

El anuncio fue realizado por el presidente de BBVA en Colombia, Mario Pardo Bayona; la rectora de la Universidad EAN, Brigitte Baptiste; y el director de Conservación Internacional, Fabio Arjona, quienes firmaron de manera protocolaria el convenio que da vida al programa.

La convocatoria estará abierta entre el 6 y el 31 de octubre para las comunidades indígenas del departamento del Amazonas, específicamente en la región de La Pedrera, donde se encuentran ubicados los resguardos indígenas de Curare-Los Ingleses, Camaritagua, Comeyafú y Puerto Córdoba.

El proceso de selección será participativo y se realizará en conjunto con las comunidades, maestros, líderes civiles y espirituales, quienes preseleccionarán a diez candidatos. Posteriormente, la Universidad EAN llevará a cabo la evaluación académica y, junto con BBVA, definirán a los cinco ganadores de la beca.

Los beneficiarios estudiarán mediante clases virtuales sincrónicas, consulta de módulos de las asignaturas de manera asincrónica y tutorías personalizadas. Además, en enero de 2026, los estudiantes harán un viaje a Bogotá de cuatro días para conocer las instalaciones de la universidad y recibir información de todos los departamentos sobre los servicios académicos y complementarios.

Con esta iniciativa, BBVA no solo abre las puertas de la educación superior, también siembra un camino de oportunidades para que los jóvenes del Amazonas lideren procesos de transformación en sus territorios y fortalezcan el legado cultural de sus comunidades.