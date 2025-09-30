Incendio consumió por completo una vivienda en el municipio de Anserma, Caldas

Manizales

Bomberos de Anserma reportaron un incendio estructural en la vereda La Florida, que dejó como saldo la pérdida total de una vivienda habitada por un adulto mayor. Al parecer el incendio se originó por el mal control de un fogón de leña

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Anserma, al llegar al sitio las llamas ya habían consumido gran parte de la casa. La ubicación de la vivienda, muy distante de la vía principal, dificultó aún más el ingreso de los organismos de socorro y las labores de extinción.

Según Carlos Alberto Castrillón, comandante de Bomberos de Anserma, explicó que todo indica que el fuego se habría originado en un fogón de leña y rápidamente se propagó por la estructura. Afortunadamente, el adulto mayor que residía en el lugar resultó ileso; sin embargo, perdió todas sus pertenencias.

“Tenemos un llamado de parte de la comunidad de La Vereda La Florida, donde se encuentra una vivienda y al llegar encontramos pues una cada la cual pues había sido consumida en su totalidad por las llamas.”

Los bomberos hicieron un llamado a la comunidad de Anserma y la región para que se unan en un gesto de solidaridad y colaboren con donaciones que permitan ayudar a este adulto mayor a recuperar, al menos en parte, lo perdido en la conflagración.

Con información del Informador de Occidente