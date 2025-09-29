Festival Mundial de Salsa y Bolero llegó hasta comunidades de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), invitó a toda la ciudadanía a disfrutar del Festival Mundial de Salsa y Bolero.

Este evento, organizado por la Fundación Amorarte, fue un proyecto ganador de la convocatoria Circuito Cultural de Cartagena, y en esta versión rindIÓ homenaje al escritor colombiano y Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, exaltando su estrecha relación con el bolero.

Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena, expresó: “El Festival nos recuerda que Cartagena es Caribe, es bohemia y es cultura. Cada acorde y cada palabra son un reflejo de lo que somos como ciudad”.

El festival buscaba resaltar la identidad Caribe y la naturaleza bohemia de la ciudad, sus barrios y comunas, a través de eventos académicos, conciertos, talleres y presentaciones artísticas.

Las distintas manifestaciones musicales y danzarias populares se recrean en este encuentro cultural, acercando a las comunidades cartageneras a otros públicos, medios de comunicación, academia, sectores productivos y entidades gubernamentales.

“Este festival es un espacio que conecta las raíces populares con públicos amplios y diversos, y qué honor poder homenajear a nuestro gran Gabo”, comentó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

El festival contó con la creación de la Sonora Macondo, orquesta conformada por músicos de Cartagena y dirigida por el maestro Toñito Molina, reconocido pianista que integró la orquesta La Verdad de Joe Arroyo. Esta agrupación interpretó los temas de la legendaria Sonora Matancera, admirada por Gabo, evocando la esencia caribeña y universal de su obra.

“Con esta versión quisimos rendir homenaje al García Márquez más íntimo, al que cantaba y sentía los boleros. Invitamos a toda Cartagena a acompañarnos en este encuentro que une literatura, música y comunidad”, manifestó Emilia Amor Bermejo, representante legal de la Fundación Amorarte.

La agenda inició con un conversatorio de literatura y música en el Colegio Politécnico del Pozón.