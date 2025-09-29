Exalcalde David Ortega anuncia Acción Popular por retrasos en el centro de discapacidad

Duitama

El exalcalde de Duitama, David Ortega, anunció que interpondrá una Acción Popular ante el Juzgado Administrativo de Duitama, con el fin de que se ordene la ejecución del contrato firmado para la construcción del centro de atención para personas con discapacidad, obra que, según él, se convirtió en la única esperanza para decenas de familias que hoy carecen de espacios dignos para el cuidado de sus hijos.

“El municipio hoy tiene un contrato firmado por 4.800 millones de pesos, que representa la inversión más grande en la historia para la población con discapacidad. Vamos a presentar esta demanda porque a la comunidad le han mentido y se han aprovechado de que muchos no tienen conocimiento jurídico. Lo que buscamos es que el juez ordene al contratista, al interventor y al municipio que el proyecto se ejecute”, dijo.

El exmandatario también cuestionó la gestión de la actual administración, señalando que no ha tomado las medidas legales correspondientes. “¿Por qué el municipio no ha demandado el incumplimiento, no ha cobrado las pólizas o no ha liquidado el contrato? Ese proyecto es la única esperanza para muchas familias, pero lo que vemos es que siguen echándole la culpa a otros en lugar de dar resultados”, recalcó.

La respuesta de la alcaldesa Bernal

Las declaraciones de Ortega recibieron respuesta inmediata de la alcaldesa Rocío Bernal, quien defendió su gestión y responsabilizó a la administración anterior por las irregularidades detectadas en el proceso contractual.

“La comunidad debe saber que el proyecto se adelantó de manera inadecuada. Nuestro compromiso es garantizar el centro de discapacidad, pero no de cualquier manera ni a cualquier precio. Pretender construir una obra de 8 billones de pesos en apenas cuatro meses es inviable”, señaló Bernal.

La mandataria explicó que, aunque los recursos existen, estos permanecen congelados debido a que el supervisor encontró graves falencias técnicas y jurídicas en la documentación presentada por el contratista. “Un proyecto de esa magnitud no se puede sustentar en apenas 10 páginas. No se ha entregado el estudio topográfico ni otros documentos esenciales. Por eso no es posible ejecutar el contrato hasta que se cumpla con todos los requisitos”, precisó.

Bernal también aseguró que su administración está adelantando mesas de trabajo con el supervisor y las entidades competentes para revisar el proyecto y darle viabilidad en el marco legal y técnico correspondiente. “Quiero ser clara: los recursos están asegurados, no se han gastado, y serán destinados exclusivamente al centro de discapacidad. Pero también debemos velar por el correcto uso del dinero público”, puntualizó.

Centro de discapacidad

En el año 2023 el ahora ex alcalde David Ortega Gómez dio a conocer que en la zona céntrica de la ciudad se construirá el Centro de Atención a la Discapacidad y que será un modelo para todo el departamento.

El exmandatario explicó que este proyecto tendrá la infraestructura en el lugar que fue demolida la Escuela General Francisco de Paula Santander y tiene el fin de dignificar la atención a la discapacidad, que es una población de especial protección de derechos constitucionales.

“Nunca antes un gobierno se había preocupado tanto por asegurar los recursos a esta población y que tuviera una atención digna”, precisó Ortega Gómez.

Dijo que en la ciudad debe haber unas 2.500 familias que tienen a un integrante con alguna discapacidad.

El exalcalde indicó que a esta población se le ha tenido relegada a recibir atención en la afueras de la ciudad como si incomodaran y no era fácil recibir atención porque tenían que pagar transporte.

En septiembre del 2023 enfatizó que los próximos mandatarios tendrán los recursos para continuar este centro de atención, ya que, de forma legal el presupuesto será aprobado por el Consejo Municipal.

“Este gobierno proyectará los recursos de la próxima vigencia para que la segunda fase donde se adquiere la dotación”, señaló Ortega.

Agregó que, el centro de atención a la población con discapacidad va a desarrollar el urbanismo y dará solución a un predio abandonado y deteriorado que genera inseguridad.