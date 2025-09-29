Canterano del Club Talentos Cartageneros llega a Europa tras firmar con FC Porto

Luego de su proceso formativo en el Club Talentos Cartageneros, el extremo izquierdo y delantero de 18 años Julián Pérez Montiel, fue fichado por el conjunto portugués FC Porto, donde dejaron huella grandes futbolistas colombianos como Radamel Falcao García, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

El bolivarense llega a Europa después de pasar por los equipos Cyclones de Cali y Leones FC, donde mostró grandes condiciones en materia ofensiva; importantes para ser vinculado al ‘Dragao’ en su categoría Sub 19.

“Darlo todo siempre en los partidos y entrenamientos. Es una muy buena oportunidad para mí que soy un jugador potente, rápido y con buen disparo. Espero darle muchas alegrías al club ahora y en el futuro”, dijo el jugador a los medios oficiales del FC Porto.

En la misma operación, también se sumó al plantel Jhojan De la Cruz, nacido en Cartagena, con pasado en el Club Guatapé y Cyclones Cali.