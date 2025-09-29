Boyacá registra caída del 7% en nacimientos, superior al promedio nacional

El DANE reveló que los nacimientos en Colombia continúan disminuyendo y que Boyacá presenta una reducción más pronunciada que el promedio nacional. / Foto: GettyImages / Jose Luis Pelaez

Boyacá

De acuerdo con el consolidado, entre enero y julio de 2025 en Boyacá se registraron 5.528 nacimientos, frente a los 5.941 del mismo periodo en 2024, lo que equivale a una caída del 7,0 %. En el caso del país, en los primeros siete meses de 2025 hubo 243.870 nacimientos, mientras que en igual periodo de 2024 fueron 261.029, es decir, una disminución del 6,6 %.

El profesor Jacinto Pineda, director de Investigaciones de la ESAP, explicó que la situación en el departamento refleja una tendencia más severa. “Boyacá muestra una caída superior a la nacional, lo que confirma que el fenómeno de la baja natalidad golpea con más fuerza a los territorios intermedios y rurales”, señaló.

En el detalle por municipios, entre enero y julio de 2025 se reportaron:

Tunja: 925 nacimientos

925 nacimientos Sogamoso: 647

647 Duitama: 552

552 Chiquinquirá: 305

En contraste, localidades pequeñas registraron cifras mínimas: Betéitiva, Guacamayas, La Victoria, Pisba y Tununguá reportaron 2 nacimientos cada una, y Sativasur 3.

Para el investigador, estas estadísticas deben generar alertas en la formulación de políticas públicas. “La tasa global de fecundidad cayó en 2024 a 1,1 hijos por mujer, la más baja en la historia del país. Esto implica que, de mantenerse la tendencia, Colombia tendrá una reducción significativa de su población hacia 2043. El Estado debe pensar en incentivos para las familias y en esquemas de corresponsabilidad en la crianza, donde hombres y mujeres compartan responsabilidades”, concluyó.