Protestas por el fin del genocidio en Gaza: 50.000 personas marcharon en Berlín

La policía aseguró que buena parte de la manifestación en Berlín (Alemania) fue pacífica, sin embargo, también hubo algunas detenciones por “delitos menores”. (Foto: Emmanuele Contini/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Unas 50.000 personas participaron, según la policía de Berlín, en una manifestación contra el genocidio en Gaza convocada para este sábado por varias organizaciones de la sociedad civil y que es una de las más grandes que han tenido lugar en Alemania desde que empezó la ofensiva israelí sobre el enclave.

Una portavoz policial, Anja Dierschke, afirmó que la marcha principal es por el momento “absolutamente pacífica”, aunque otra manifestación secundaria por Palestina, en el barrio de Kreuzberg, fue disuelta después de que cometieran en ella delitos y que los agentes realizaran varias detenciones entre los participantes.

La portavoz explicó que entre los delitos en cuestión se contaban instancias de resistencia a la autoridad, lesiones, uso de objetos pirotécnicos no autorizados y uso de símbolos anticonstitucionales.

En vídeos difundidos en redes sociales de esta marcha, convocada bajo el lema ‘Unidos por la Liberación’, se pueden ver forcejeos entre política y manifestantes, mientras que en su cuenta de X las fuerzas del orden informaron de una “emergencia médica” que se produjo durante un arresto y afirmaron que la persona en cuestión se halla recibiendo atención sanitaria.

Los organizadores de la marcha principal de este sábado, una plataforma que agrupa a oenegés, activistas y a la comunidad palestina y que ha recibido además el respaldo del partido La Izquierda, se marcaron como objetivo batir el día de hoy un récord de participantes.

Ya en junio se habían congregado en Berlín hasta 50.000 manifestantes por Gaza, según datos de los convocantes, aunque en aquella ocasión la policía había mencionado un número de manifestantes mucho menor.

Este sábado, la marcha principal desembocó en el Monumento de la Victoria, en el céntrico parque de Tiergarten, donde están previstas actuaciones musicales de diversos artistas hasta bien entrada la noche.

El manifiesto de la protesta reclama que el Gobierno alemán abandone cualquier tipo de cooperación militar con Israel y emplee “todas las medidas posibles” para lograr un alto el fuego inmediato y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.