Operativos contra el hurto en Cartagena permitieron recuperación de cuatro vehículos

En el marco del “Plan Cazador” y la prevención de delitos de impacto, como el hurto en diversas modalidades, uniformados de la Policía Nacional de Colombia llevaron a cabo operativos en distintos sectores de la ciudad, resultando en la recuperación de dos motocicletas, dos vehículos y la captura de tres personas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En el barrio Manga, capturada una mujer por receptación

Uniformados del CAI Manga, capturaron a una mujer identificada como ‘Luisa’, de 31 años, quien se movilizaba en una camioneta Toyota Fortuner de placa DSO 063, la cual le figuraba un reporte por el delito de hurto, orden emitida por la Fiscalía seccional de Bogotá, por hechos ocurridos el día 24 de febrero de 2025.

La detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

Capturado ‘El Marlon’, con un vehículo hurtado, en el Centro Histórico.

El resultado operativo fue realizado en la calle Santos de Piedra, del Centro Histórico, donde fue capturado ‘el Marlon’, de 55 años, quien fue sorprendido movilizándose en un vehículo de placa LSX267, la cual tenía un reporte por hurto en la ciudad de Cartagena, por hechos sucedidos el día 9 de enero de 2025.

El capturado y el vehículo incautado, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito de receptación.

En el Barrio El Pozón, capturado ‘El Leiner’, con una motocicleta hurtada

En Planes de registro y control en el barrio El Pozón, donde fue capturado ‘el Leiner’, de 34 años, quien fue sorprendido movilizándose en una motocicleta marca Bajaj de placa RFJ94F, la cual había sido hurtada el día 8 de julio de 2025, en la modalidad de halado.

El capturado y la motocicleta incautada, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito de receptación.

En la Avenida Soledad Román, recuperada una motocicleta por hurto

Patrullajes por el barrio El Cabrero, permitió la recuperación de una motocicleta marca Hunk de placa MKA35H, la cual había sido hurtada el día 22 de septiembre de 2025, mediante la modalidad de factor oportunidad.

La motocicleta fue dejada a disposición de las autoridades competentes para ser entregada a su propietario.

“En lo corrido del año se han capturado 678 personas por el delito de hurto, recuperando 189 motocicletas y 34 vehículos”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.