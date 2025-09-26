Presidencia de la República retira hoja de vida de Juliana Guerrero del portal oficial

En las últimas horas la Presidencia de la República despublicó la hoja de vida de Juliana Guerrero, quien iba a ser viceministra de juventudes en la cartera de Juan Florián, que ya volvió al cargo.

Sin embargo, tras el escándalo de la Fundación Universitaria San José, su hoja de vida ya no aparece en el portal oficial.

Este nuevo capítulo en la novela del paso de la joven por el círculo cercano del presidente Gustavo Petro es el resultado de los reiterados cuestionamientos en torno a su eventual nombramiento. Cabe destacar que Guerrero llegó al círculo presidencial luego de ser activista por las causas estudiantiles en su departamento.

Ascenso académico en tiempo récord

Guerrero pasó en tiempo récord de ser técnica a tecnóloga y luego a profesional en contaduría con la Universidad San José, una institución de educación superior que no tiene mucho reconocimiento, pero que está habilitada y ofrece varios servicios educativos profesionales y de posgrado en el país.

Renuncia en la Universidad San José

Cabe recordar que el secretario general de la Universidad San José renunció a su cargo aseverando que la institución había entregado el grado para que Guerrero no perdiera una oportunidad laboral.