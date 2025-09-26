Entretenimiento

“Mi Tierra” es la nueva temporada del espectáculo musical Ensálsate

El show presenta tradición, arte, baile, música y fiesta en un formato de clase mundial que hace vibrar todos los sentidos.

Cortesía: Ricardo Bedoya

Cortesía: Ricardo Bedoya

Ricardo Bedoya

El Teatro Cafam recibe el 27 y 28 de septiembre el ensamble “Mi Tierra”, una nueva temporada del espectáculo musical Ensálsate, una experiencia 100% colombiana que celebra nuestras raíces, la salsa caleña y la diversidad cultural del país. Con más de 40 artistas en escena, orquesta en vivo, cantantes, vestuarios deslumbrantes y coreografías impactantes, el show lleva al público por un viaje emocionante a través de ritmos como la cumbia, el currulao, el bambuco, el vallenato y, por supuesto, la salsa.

La Fundación Ensálsate, es una empresa cultural y espectáculo internacional, con más de una década de trayectoria artística, dedicada a promover el talento colombiano a través de espectáculos de gran formato. Además de su impacto escénico, Ensálsate trabaja por la formación y profesionalización de jóvenes en el campo de la danza, ofreciendo oportunidades reales de desarrollo y transformando vidas a través del arte.

Con más de 1.000 presentaciones en Colombia y el mundo, Ensálsate se ha consolidado como uno de los referentes de la salsa caleña a nivel internacional. La cita para disfrutar de “Mi Tierra” es el sábado 27 a las 8:00 P.M. y domingo 28 de septiembre a las 4:00 P.M. en el Teatro Cafam. Entradas disponibles en Tu Boleta.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad