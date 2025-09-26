“Mi Tierra” es la nueva temporada del espectáculo musical Ensálsate

El Teatro Cafam recibe el 27 y 28 de septiembre el ensamble “Mi Tierra”, una nueva temporada del espectáculo musical Ensálsate, una experiencia 100% colombiana que celebra nuestras raíces, la salsa caleña y la diversidad cultural del país. Con más de 40 artistas en escena, orquesta en vivo, cantantes, vestuarios deslumbrantes y coreografías impactantes, el show lleva al público por un viaje emocionante a través de ritmos como la cumbia, el currulao, el bambuco, el vallenato y, por supuesto, la salsa.

La Fundación Ensálsate, es una empresa cultural y espectáculo internacional, con más de una década de trayectoria artística, dedicada a promover el talento colombiano a través de espectáculos de gran formato. Además de su impacto escénico, Ensálsate trabaja por la formación y profesionalización de jóvenes en el campo de la danza, ofreciendo oportunidades reales de desarrollo y transformando vidas a través del arte.

Con más de 1.000 presentaciones en Colombia y el mundo, Ensálsate se ha consolidado como uno de los referentes de la salsa caleña a nivel internacional. La cita para disfrutar de “Mi Tierra” es el sábado 27 a las 8:00 P.M. y domingo 28 de septiembre a las 4:00 P.M. en el Teatro Cafam. Entradas disponibles en Tu Boleta.