En el barrio La Esperanza y El Pozón inmovilizaron más de 200 motos por falta de documentos

Con el propósito de garantizar la seguridad vial en puntos de alto flujo vehicular, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte- DATT realizó operativos de control a motocicletas en los barrios La Esperanza y El Pozón, con el fin de verificar documentación, controlar el uso de los elementos básicos de protección y el cumplimiento de las normas de tránsito.

En la actividad, que contó con el apoyo de la Policía Nacional, se inmovilizaron 200 motocicletas y se impusieron 370 comparendos por incumplimiento de normas de tránsito, como circular con menores de 12 años, vencimiento de SOAT y licencia de conducción, así como la violacion del decreto 1690 de 2025, el cual implementó un pico y placa extendido para motocicletas y reforzó las restricciones al transporte de parrilleros. Esto con miras a la reducción de la siniestralidad vial y ordenar la movilidad en la ciudad.

Desde el DATT, la invitación es a que los conductores circulen con la documentación en regla, respeten las normas de tránsito y colaboren con las autoridades, porque la movilidad y la seguridad vial es un asunto de todos.

Eduardo Avendaño, agente de tránsito, afirmó que; “Estamos en operativos de control vial con el fin de verificar el cumplimiento normativo en conductores de motocicletas y hemos detectado diferentes infracciones, por lo cual realizamos inmovilizaciones y órdenes de comparendo. Las infracciones más recurrentes fueron circulación sin casco, sin SOAT y circulación con menores de 12 años. Hacemos un llamado para que cumplan con las normas para que así se puedan salvar vidas”.