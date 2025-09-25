“Ne Zha 2” la aventura animada que llega desde China

El 25 de septiembre, “Ne Zha 2” se estrena en los cines de Colombia. La secuela expande el universo del héroe mítico con una propuesta visual de gran escala, efectos que superan a su antecesora y un estilo que combina tradición cultural china con tecnología de animación de última generación. El arraigo cultural del personaje, el estreno durante el año nuevo lunar y el sentido de orgullo nacional fueron factores clave que impulsaron la asistencia masiva a las salas.

Más allá de los números, “Ne Zha 2” representa un hito cultural y cinematográfico: se convirtió en la primera producción animada de habla no inglesa en superar los 2 mil millones de dólares, marcando un nuevo rumbo en el liderazgo de la animación mundial. La película explora la tensión entre el destino impuesto y la libertad de elegir, con un equilibrio entre escenas íntimas y batallas colosales, la película aborda dilemas universales como la identidad, el sacrificio y la búsqueda de justicia.

La cinta animada presenta a Ne Zha, el niño demonio criado por humanos, forma una incómoda alianza con el príncipe Loong, Ao Bing, en una batalla épica para proteger a sus clanes. Cuando sus cuerpos se tambalean al borde de la destrucción, Ao Bing entra en el cuerpo de Ne Zha para evitar su desaparición. Mientras comparten cuerpo, Ne Zha debe embarcarse en una peligrosa búsqueda para obtener un elixir que restaure el cuerpo de Ao Bing, en la que descubrirán una conspiración que desencadenará una guerra devastadora entre el bien y el mal.

Uno de los aspectos originales de “Ne Zha 2” es la incorporación del Grand Song del pueblo Dong, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Esta polifonía ancestral se escucha en la apertura de la película, interpretada por el ensemble Wuyue Chan’ge y adaptada al mandarín por el compositor Yang Rui. La cinta animada llega a salas de cine colombianas desde el 25 de septiembre distribuida por Cine Color.