Hong Kong arresta dos mujeres por tomarse una selfie durante el supertifon Ragasa

La policía de Hong Kong señaló a las mujeres de poner en riesgo a un meno al tomarse una foto mientras Ragasa golpeaba la ciudad con oleaje intenso y vientos huracanados. (Foto: Captura de pantalla)

La Policía de Hong Kong detuvo este jueves a dos mujeres acusadas de poner en riesgo a un menor mientras el supertifón Ragasa azotaba la ciudad con ráfagas huracanadas y oleaje intenso.

El suceso ocurrió en la zona de Ap Lei Chau, en el sur del territorio, cuando las sospechosas llevaron a un niño a los rompeolas que protegen la costa y se fotografiaron junto a él en plena tormenta, pese a que el Observatorio local mantenía en vigor la máxima señal de alarma.

Las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales, mostraban al pequeño situado a escasos centímetros de olas que superaban las barreras de hormigón y llegaban a cubrir parte del espigón.

Tras recibir denuncias, la policía abrió una investigación y procedió al arresto de ambas, bajo la figura legal de “poner en peligro a un menor”. El niño salió ileso y quedó a cargo de su familia.

Las autoridades recordaron que este tipo de comportamientos generan riesgos no solo para los menores, sino también para los equipos de rescate que deben intervenir en caso de accidente.

Subrayaron que las zonas costeras permanecen cerradas durante los avisos más graves de ciclón y que las marejadas pueden convertirse en una amenaza mortal en cuestión de segundos.

El Observatorio de Hong Kong había advertido de ráfagas de hasta 160 kilómetros por hora y alturas de ola superiores a los tres metros en varias zonas. En sus comunicados instó a la ciudadanía a alejarse de diques, muelles y paseos marítimos, además de mantener ventanas cerradas y suspender actividades al aire libre.

Especialistas locales consultados reiteraron el carácter extremadamente peligroso de acercarse a las defensas portuarias en episodios de tifón. Señalaron que una sola ola puede desestabilizar y arrastrar a varias personas, lo que convierte un gesto aparentemente trivial, como la toma de una fotografía, en un riesgo de muerte.

El arresto se produce poco después de otro episodio que causó fuerte conmoción en la ciudad. En el barrio de Chai Wan, una familia fue sorprendida en el paseo marítimo por una ola de gran tamaño también vinculada al paso de Ragasa.

La marejada arrastró a una madre y a su hijo de cinco años al mar. Ambos fueron rescatados y trasladados en estado crítico al hospital, donde permanecen en coma.