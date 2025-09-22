Consulado en Hong Kong y Macao alerta a colombianos ante la inminente llegada del súper tifón Ragasa

El Consulado de Colombia en Hong Kong y Macao elevó un urgente llamado a la comunidad colombiana ante la inminente llegada del súper tifón Ragasa.

Por tal motivo, el Ministerio de Relaciones exteriores hace un llamado a toda la comunidad para que este en máxima alerta y atentos a los anuncios del gobierno local, ya que se ha indicado que el ciclón tropical Ragasa podría intensificarse a súper tifón con vientos de hasta 200 km/h y lluvias torrenciales.

El tifón de intensidad T10 sería equivalente a un huracán categoría 5 y en la actualidad los modelos meteorológicos muestran que se encuentra en ruta directa hacia la ciudad.

De acuerdo con el Observatorio de Hong Kong, las condiciones más adversas se prevén entre el martes 24 y miércoles 25 de septiembre de 2025, con riesgo de inundaciones en zonas costeras.

Actualmente, el Consulado tiene registrados 286 colombianos y estima que alrededor de 854 connacionales residen en la circunscripción de Hong Kong y Macao. Taiwán, en donde residen alrededor de doscientos colombianos, estaría afectada en menor medida entre el 22 y 23 de septiembre.

Suspensión de servicios consulares presenciales

En cumplimiento de las regulaciones locales de prevención de desastres, el Consulado informa que:

Si la señal de tifón alcanza nivel T8 o T10, los servicios presenciales se suspenderán inmediatamente hasta tanto las autoridades locales levanten la alerta. Para reagendar sus citas, puede escribir a chongkong@cancilleria.gov.co.

Durante este tiempo, el Consulado continuará atendiendo emergencias de manera remota a través de los canales oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Medidas de preparación antes de la tormenta

El Consulado recomienda a los connacionales adoptar sin demora las siguientes medidas:

Abastecerse de agua potable, alimentos no perecederos, medicinas, linternas, baterías y cargadores portátiles.

Asegurar puertas, ventanas y retirar objetos sueltos de balcones o terrazas.

Identificar rutas de evacuación y conocer los refugios temporales habilitados por el Home Affairs Department en Hong Kong y por las autoridades de protección civil en Macao.

Mantener siempre a mano documentos de identidad, teléfonos cargados y números de emergencia. Tener preparado un pequeño maletín con estos elementos puede resultar crítico en caso de tener que evacuar de imprevisto.

Medidas durante la tormenta

Permanecer bajo techo y evitar salir mientras las señales de tifón estén activas.

No acercarse a zonas costeras, malecones o áreas bajas susceptibles de inundación.

Seguir únicamente la información emitida por el Observatorio de Hong Kong, los Gobiernos de Hong Kong y Macao y el Consulado General de Colombia.

Evitar el uso de vehículos salvo que sea estrictamente necesario. Tener en cuenta que el transporte público es suspendido durante la tormenta y se reanuda hasta 2 horas después de levantadas las medidas asociadas a la alerta T8 o T10.

En caso de urgencia vital

Hong Kong: llamar al 999 (servicios de policía, bomberos y ambulancia).

Macao: llamar al 999 (emergencias generales) o al 110 (policía).

Para reportar inundaciones o bloqueos en Hong Kong, comunicarse con el Drainage Services Department al 2300-1110.

Refugios temporales en Hong Kong: Home Affairs Department – Emergency Services. https://www.had.gov.hk/en/public_services/emergency_services/emergency…

Canales de contacto del Consulado

Emergencias WhatsApp: (852) 6460 4848

CIAC – Ministerio de Relaciones Exteriores (24/7):

Línea en Bogotá: (+57-601) 3826999

Correos: contactenos@cancilleria.gov.co / asistencias@cancilleria.gov.co