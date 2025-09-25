Gestora Social de Cartagena participó en la II Cumbre Nacional de Gestión Social de Veolia

Cartagena

Con el lema “Transformación ecológica y bienestar para los territorios” se realizó en Cartagena la II Cumbre Nacional de Gestión Social, un espacio promovido por Veolia Colombia & Panamá que reunió a más de 20 gestoras y gestores sociales del país. El encuentro buscó visibilizar buenas prácticas, compartir experiencias y fortalecer el compromiso con el desarrollo sostenible en los territorios.

La anfitriona fue Liliana Majana, Gestora Social de Cartagena, quien resaltó la importancia de estos espacios para avanzar en la construcción de un país más justo y resiliente, a través de alianzas entre instituciones, empresas y comunidades.

“Estos espacios son valiosos porque nos invitan a aprender de lo que ya se ha construido, a explorar nuevas formas de trabajar juntos y a demostrar que en nuestras ciudades y departamentos existe una voluntad real de transformación. Solo uniendo fuerzas podremos avanzar hacia territorios más justos, sostenibles y resilientes”, afirmó la Gestora Social de Cartagena, Liliana Majana.

En su participación, la Gestora Social de Cartagena expuso los avances de la ciudad en materia de buenas prácticas sociales, con énfasis en programas de empoderamiento de la mujer, atención a poblaciones vulnerables y proyectos comunitarios orientados al bienestar y la sostenibilidad. Además, hizo hincapié en el progreso que traen consigo los megaproyectos sin dejar a nadie atrás, entendiendo al desarrollo de forma integral y sostenible.

El evento se realizó en el Hotel Las Américas y coincidió con la conmemoración del Día Mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En ese marco, las gestoras sociales destacaron la relevancia de la gestión social como herramienta clave para impulsar la transformación ecológica y avanzar hacia el cumplimiento de los ODS y la construcción de una arquitectura social sólida en Colombia.