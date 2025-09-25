Cartagena espera romper el récord de 8 millones de turistas recibidos en 2025

Cartagena

En el Congreso Nacional de Comerciantes y Empresarios, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, envió un mensaje contundente a los líderes económicos y políticos del país: Cartagena dejó atrás el conformismo para convertirse en una súperciudad, ejemplo de inversión, progreso y modernidad.

Durante el panel que compartió con los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez; Bogotá, Carlos Fernando Galán; Cali, Alejandro Éder; y Manizales, Jorge Rojas, Dumek Turbay destacó la histórica transformación que vive la capital de Bolívar gracias a una inversión sin precedentes de 6,5 billones de pesos entre 2024 y 2025, ejecutada con recursos propios y sin esperar apoyo del Gobierno Nacional.

“La Cartagena que proyectamos es una súperciudad que dejó atrás el conformismo y el masoquismo del pasado, donde se aceptaba la nula inversión y una desidia que impidió su desarrollo. Hoy respiramos un aire diferente: estamos recuperando el brillo y el esplendor que merecemos”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Además, recordó que al iniciar su gobierno encontró colegios en ruinas, parques abandonados, una malla vial con 20 años de atraso y una ciudadanía escéptica ante cualquier megaproyecto. Sin embargo, en apenas año y medio de gestión, la administración distrital ha puesto en marcha obras de gran impacto como:

* El Gran Malecón del Mar, la solución a la erosión costera y las inundaciones.

* Cinco megacolegios nuevos y la intervención de 33 más, con una inversión de 400 mil millones de pesos en infraestructura educativa.

* 33 kilómetros de nuevas vías y 100 kilómetros de rehabilitación, con una inversión cercana a 180 mil millones de pesos.

* Escenarios deportivos y parques renovados con más de 80 mil millones de pesos.

* Centros de salud dignos para la población más vulnerable.

“Cada semana anunciamos una nueva megaobra porque Cartagena lo merece todo. Esta es la ciudad de las primeras veces, nunca antes se había invertido tanto en educación, infraestructura, deporte y salud. Lo mejor está por venir”, enfatizó el alcalde Dumek Turbay.

El alcalde Dumek Turbay demostró en el congreso de Fenalco que la puesta en marcha de sus proyectos ha reducido el desempleo a cifras históricas del 9,9 %.

En materia turística, Cartagena vive un auge sin precedentes: en 2024 recibió 7,5 millones de visitantes, un millón más que el año anterior, y para 2025 se proyecta romper el récord de 8 millones de turistas, dinamizando el comercio, el transporte y la economía local.