Horóscopo del 24 de septiembre, del Profesor Salomón: es tiempo de renovar proyectos y pensamientos

Las personas nacidas en la fecha de hoy, 24, son del signo zodiacal libra. Son muy radicales, les gusta ser claros, honestos y siempre cumplen su palabra. Puede ser que tengan mal genio, pero son personas en las que siempre se podrá confiar.

El color del día es el verde y el blanco, la fruta, es la guanábana, y el profesor salomón, le recomienda encender una vela a la virgen de la merced.

El día de hoy, es de Luna nueva, por esto, debe pensar en nuevos caminos y proyectos que debe visualizar para que se le puedan dar en lo que resta del año.

Horóscopo del día 24 de septiembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Las personas de este signo deben tener mucho cuidado, pues en los próximos días le llegará una noticia no muy buena; sin embargo, debe tener paciencia para superar cualquier situación que se le presente. De igual forma se le presentará un dinero y una oportunidad de un viaje que no estaba esperando.

Número del día: 3850.

Recomendación: El agua direccionada de sabiduría y el baño liga del dólar.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Las personas del signo leo, tendrán nuevas oportunidades relacionadas con oportunidades de trabajo. Además, si ha estado pensando en cambiar o de vivienda o de hacer alguna remodelación, es momento de hacerlo, pues tendrá una fácil adaptación. Debe evitar los disgustos en sus relaciones, pues esto le puede hacer mucho daño.

Número del día: 2268.

Recomendación: La garrafa de la prosperidad y la casa de Santa Marta.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hay algo que está haciendo mal en su vida y debe cambiarlo pronto, pues seguir cometiendo los mismos errores lo pueden tener estancado. Esto le puede implicar grandes cambios y esfuerzos, pero la vida se lo recompensará.

Número del día: 1688.

Recomendación: El reventado y el kit de la sal marina.

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Las personas de este signo tienen que luchar por las cosas que quieren, pero no deben desfallecer, tienen que ser consistentes y encontrar alternativas para lograr sus proyectos. Usted tiene todas las herramientas para cumplir sus metas, solo debe saber en qué momento usarlas para que les pueda sacar el mayor provecho.

Número del día: 1498.

Recomendación: El kit de suerte rápida y el palo santo.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Pronto estará festejando, tendrá una noticia grande de algo que estaba esperando y por fin le llegará el momento, las bendiciones están llegando a su vida. En cuanto al amor, le estarán llegando propuestas y oportunidades, debe ser cauteloso, pero si lo desea, puede aceptar, pues el amor es uno de los grandes motores de la vida.

Número del día: 0419.

Recomendación: El velón de las siete potencias y el agua direccionada del éxito.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Todo lo relacionado con su trabajo y su empleo. Le traerá mucha abundancia y prosperidad, quizás le esté esperando un ascenso, pero tendrá una gran bendición en su vida. El profesor Salomón le recomienda realizar cambios en su hogar, mover de sitio los muebles o las decoraciones, pues eso ayudará a renovar las energías.

Número del día: 6027.

Recomendación: El baño liga del dólar.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Debe tener cuidado con los cambios en su vida, no debe hacer muchos cambios repentinos en su vida. Le llegará mucho trabajo próximamente, y consigo, una gran recompensa económica, pero deber guardar un poco de ese dinero por si las cosas no siguen tan bien.

Número del día: 3460.

Recomendación: El vencedor y la crema de ámbar.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Debe estar abierto a los cambios y no tener miedo a las oportunidades que se le están presentando. Tiene que estar presente y gozarse todo lo que está pasando en su vida, sin embargo, debe tener precaución con su salud, específicamente con el sistema circulatorio. Por otro lado, conseguirá un ascenso y todo su área laboral estará mejorando.

Número del día: 3698.

Recomendación: El perfume de los 45 elementos y el aceite de Santa Marta.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Debe tener mucho cuidado con las personas negativas que están en su vida, no debe confiar tanto en las personas a su alrededor y mantener un perfil bajo, para no despertar envidia por sus logros. Próximamente, le pueden proponer un negocio con un vehículo, quizás comprar o vender un carro, en dado caso debe aceptarlo, pues le favorecerá.

Número del día: 4163.

Recomendación: Él rompe hechizos y la quemadura de tabaco.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Tiene que mantenerse alerta con la envidia, pues puede tener algo negativo cerca a su vida, ya sea en el trabajo o en su vecindario. Tendrá que tomar una decisión frente a su aspecto emocional, ya sea una relación o algo que hasta ahora está iniciando.

Número del día: 9915.

Recomendación: La miel de amor.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Debe tener mucha paciencia y mucha calma, no se anticipe a cosas que no han sucedido, simplemente debe confiar en los planes de Dios, y en que sus tiempos son perfectos. Si tiene planes relacionados con finca raíz, prontamente tendrá muy buenos resultados

Número del día: 0344.

Recomendación: El agua direccionada antiestrés.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

No debe dudar de las cosas que quiere hacer, pues la seguridad es clave para poder cumplir todas las metas que se propone. Le llegará una noticia increíble de una persona que no se lo espera, pero debe tener mucha paciencia.

Número del día: 5160.

Recomendación: El cóctel de poder y el incienso de coco canela.

