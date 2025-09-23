Jennifer Pedraza anuncia moción de censura contra el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián

Colombia

El anuncio se produjo después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitiera una demanda que buscaba anular el nombramiento de Florián como ministro de Igualdad, al considerar un posible incumplimiento de la cuota de género femenino en el gabinete del presidente Gustavo Petro.

Luego de este hecho, Florián presentó su renuncia al gabinete pero días después, el 21 de septiembre, fue nuevamente designado en el mismo cargo mediante el decreto 1012 de 2025.

La representante cuestiona la forma en la que el Gobierno realizó su nombramiento y por considerar que no existen garantías para las mujeres bajo su liderazgo en esa cartera.

Pedraza señaló que la posesión del ministro se hizo “a escondidas”, lo que calificó como una señal de vergüenza por parte del poder Ejecutivo. Además, aseguró que las declaraciones previas de Florián han sido misóginas y machistas, lo que a su juicio pone en riesgo los derechos de las mujeres en un ministerio creado precisamente para garantizar la igualdad.

“Las mujeres no tenemos certeza de que un ministro con antecedentes de declaraciones en contra de nuestros derechos vaya a garantizar la igualdad. No vamos a guardar silencio”, afirmó Pedraza, quien además aseguró que empezará a recoger firmas para respaldar la moción de censura en el Congreso.