Cartagena recibe la XXIII Cumbre Mundial de Comunicación Política con 150 conferencistas

Cartagena

La cuenta regresiva ha llegado a su recta final: desde el 24 hasta el 26 de septiembre, Cartagena será sede de la XXIII Cumbre Mundial de Comunicación Política, el encuentro más importante de consultores, estrategas, académicos y líderes de opinión de Iberoamérica.

En el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas, más de 150 conferencistas internacionales, 2.000 asistentes y delegaciones de 25 países debatirán sobre los grandes desafíos de la democracia y la comunicación en un tiempo marcado por la tecnología, la polarización y los procesos electorales que definirán el futuro de la región.

Un evento decisivo en tiempos de cambio “Estamos a las puertas de un encuentro único: la Cumbre será el espacio donde se definan las narrativas que acompañarán a nuestros países en un ciclo político clave para América Latina”, afirmó Daniel Ivoskus, presidente de la Cumbre.

La agenda contará con seis ejes temáticos de alto impacto:

* Campañas Electorales

* Comunicación Gubernamental

* Política y Nuevas Tecnologías

* Opinión Pública y Medios

* Elecciones Colombia 2026

* Jóvenes, Mujer y Política

* Cartagena, capital del pensamiento político de la región.

Gracias al respaldo de la Alcaldía de Cartagena, la Gobernación de Bolívar, la Subdirección

de Proyectos Especiales de la Federación Nacional de Departamentos a través del Programa Anticontrabando y la Universidad Externado de Colombia, este evento se consolida como un punto de encuentro plural, académico y profesional, donde convergen ideas que marcarán el rumbo del poder en Iberoamérica.

“El Caribe colombiano será el escenario para pensar el presente y el futuro de la política en nuestra región. Cartagena será el epicentro de las voces, debates y aprendizajes que

trascienden fronteras”, señaló Luis Duque, estratega colombiano y referente internacional en la materia.