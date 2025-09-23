Cartagena

Cartagena recibe la XXIII Cumbre Mundial de Comunicación Política con 150 conferencistas

2.000 asistentes y delegaciones de 25 países debatirán sobre los grandes desafíos de la democracia

Cortesía

Cortesía

Cartagena

La cuenta regresiva ha llegado a su recta final: desde el 24 hasta el 26 de septiembre, Cartagena será sede de la XXIII Cumbre Mundial de Comunicación Política, el encuentro más importante de consultores, estrategas, académicos y líderes de opinión de Iberoamérica.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas, más de 150 conferencistas internacionales, 2.000 asistentes y delegaciones de 25 países debatirán sobre los grandes desafíos de la democracia y la comunicación en un tiempo marcado por la tecnología, la polarización y los procesos electorales que definirán el futuro de la región.

Un evento decisivo en tiempos de cambio “Estamos a las puertas de un encuentro único: la Cumbre será el espacio donde se definan las narrativas que acompañarán a nuestros países en un ciclo político clave para América Latina”, afirmó Daniel Ivoskus, presidente de la Cumbre.

La agenda contará con seis ejes temáticos de alto impacto:

* Campañas Electorales

* Comunicación Gubernamental

* Política y Nuevas Tecnologías

* Opinión Pública y Medios

* Elecciones Colombia 2026

* Jóvenes, Mujer y Política

* Cartagena, capital del pensamiento político de la región.

Gracias al respaldo de la Alcaldía de Cartagena, la Gobernación de Bolívar, la Subdirección

de Proyectos Especiales de la Federación Nacional de Departamentos a través del Programa Anticontrabando y la Universidad Externado de Colombia, este evento se consolida como un punto de encuentro plural, académico y profesional, donde convergen ideas que marcarán el rumbo del poder en Iberoamérica.

“El Caribe colombiano será el escenario para pensar el presente y el futuro de la política en nuestra región. Cartagena será el epicentro de las voces, debates y aprendizajes que

trascienden fronteras”, señaló Luis Duque, estratega colombiano y referente internacional en la materia.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad