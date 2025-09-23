Bogotá será sede de la gira internacional “Yo Pude, ¡Tú Puedes!” de Margarita Pasos

La conferencista Margarita Pasos llega a Bogotá con su gira internacional “Yo Pude, ¡Tú Puedes!”, un evento que ha transformado vidas y negocios en toda Hispanoamérica. Esta será la única parada en Colombia y marcará un hito con una experiencia de dos días consecutivos que combinan neurociencia, hipnosis, alto desempeño y estrategias aplicadas de inteligencia artificial para escalar empresas y desbloquear el potencial humano.

La jornada principal será el 26 de septiembre en el Chamorro City Hall – Sede Carmel Club (Autopista Norte #153–81), con una conferencia presencial de cinco horas liderada por Margarita Pasos. Este taller está enfocado en el escalamiento de negocios y en brindar herramientas profundas para una transformación personal y profesional real. No es una charla motivacional más, sino una experiencia diseñada para quienes están listos para llevar su vida y su negocio al siguiente nivel.

El 27 de septiembre, la experiencia continúa con un taller exclusivo liderado por Margarita Pasos, que incluirá una sesión especializada sobre productividad e inteligencia artificial a cargo de Mark de Grasse, fundador de Digital Marketers y referente global en automatización de negocios. Esta segunda jornada está pensada para emprendedores, ejecutivos y dueños de empresas que desean optimizar procesos, escalar con propósito y tomar decisiones estratégicas basadas en datos, sistemas inteligentes y tecnología avanzada.

“Si sientes que estás estancado, que tu negocio no crece como debería o que te estás perdiendo a ti mismo en medio del estrés, este evento es para ti. Yo Pude, ¡Tú Puedes! está diseñado para quienes quieren tomar control de su vida, escalar su negocio y reconectar con su propósito desde una mentalidad clara, enfocada y poderosa”, afirma Margarita Pasos.