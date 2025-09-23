Bogotá será sede de la gira internacional “Yo Pude, ¡Tú Puedes!” de Margarita Pasos
Esta experiencia está diseñada para quienes buscan romper sus límites, conectar con otras personas ambiciosas, clarificar sus metas y adoptar herramientas concretas que les permitan avanzar con decisión.
La conferencista Margarita Pasos llega a Bogotá con su gira internacional “Yo Pude, ¡Tú Puedes!”, un evento que ha transformado vidas y negocios en toda Hispanoamérica. Esta será la única parada en Colombia y marcará un hito con una experiencia de dos días consecutivos que combinan neurociencia, hipnosis, alto desempeño y estrategias aplicadas de inteligencia artificial para escalar empresas y desbloquear el potencial humano.
La jornada principal será el 26 de septiembre en el Chamorro City Hall – Sede Carmel Club (Autopista Norte #153–81), con una conferencia presencial de cinco horas liderada por Margarita Pasos. Este taller está enfocado en el escalamiento de negocios y en brindar herramientas profundas para una transformación personal y profesional real. No es una charla motivacional más, sino una experiencia diseñada para quienes están listos para llevar su vida y su negocio al siguiente nivel.
El 27 de septiembre, la experiencia continúa con un taller exclusivo liderado por Margarita Pasos, que incluirá una sesión especializada sobre productividad e inteligencia artificial a cargo de Mark de Grasse, fundador de Digital Marketers y referente global en automatización de negocios. Esta segunda jornada está pensada para emprendedores, ejecutivos y dueños de empresas que desean optimizar procesos, escalar con propósito y tomar decisiones estratégicas basadas en datos, sistemas inteligentes y tecnología avanzada.
“Si sientes que estás estancado, que tu negocio no crece como debería o que te estás perdiendo a ti mismo en medio del estrés, este evento es para ti. Yo Pude, ¡Tú Puedes! está diseñado para quienes quieren tomar control de su vida, escalar su negocio y reconectar con su propósito desde una mentalidad clara, enfocada y poderosa”, afirma Margarita Pasos.
Entre los beneficios clave del evento están: romper bloqueos mentales, diseñar planes de crecimiento financiero y personal, aprender estrategias de marketing y ventas de alto impacto, dominar rutinas potenciadas por IA y construir sistemas sostenibles que trabajen para ti. Para más información y acceso a la boletería oficial, se puede visitar: https://www.yopudetupuedes.com/gira-yo-pude-tu-puedes-2025/#acerca.