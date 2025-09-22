Entretenimiento

Judy Buendía llega a Colombia con su show “Mi ex fue un error”

Un viaje entre carcajadas y canciones donde la artista venezolana baila, canta e interpreta a los exnovios que han llegado a su vida.

Cortesía: Judy Buendía en “Mi ex fue un error”

La cantante y actriz venezolana Judy Buendía llega el 27 de septiembre al Teatro Astor Plaza de Bogotá con su show“Mi ex fue un error”, un hilarante monólogo musical, escrito por ella misma y dirigido por el comediante venezolano Emilio Lovera. Con una puesta en escena fresca, dinámica y minimalista, el show mezclastand-up comedy, música pop y teatro, en un formato explosivo que garantiza una noche inolvidable.

En “Mi ex fue un error”, Judy comparte con desparpajo y humor las situaciones que vivió con sus exparejas. Cada anécdota, contada con su frescura característica, conecta con el público y lo hace reír sin parar. A lo largo del show, Judy canta, baila y caracteriza a sus exnovios de distintos países de Latinoamérica, generando una experiencia hilarante que, inesperadamente, también invita a reflexionar sobre el amor y las relaciones.

Una cita imperdibleel 27 de septiembre en el Teatro Astor Plaza de Bogotá a las 8:00 p.m. Para disfrutar de “Mi ex fue un error”una tragicomedia única en su estilo, cargada de humor, energía y autenticidad.Entradas disponibles en www.mitaquilla.com.co.

