Este jueves se lanzará el XII Festival Internacional de Guitarra en Cartagena

Esta nueva versión del evento se celebrará del 9 al 12 de octubre de 2025

La Fundación Guitarra por Cartagena anuncia el lanzamiento oficial de la 12.ª edición del Festival Internacional de Guitarras el próximo jueves en el Hotel Intercontinental.

Esta nueva versión del festival se celebrará del 9 al 12 de octubre de 2025 en distintos escenarios de la ciudad, reafirmando a Cartagena como un punto de encuentro para guitarristas nacionales e internacionales y para todos los amantes de la música de cuerdas.

El lanzamiento y cóctel se realizará el jueves 25 de septiembre a las 7:00 p. m. en el Salón Océánika del Hotel Intercontinental Cartagena.

En este evento se darán a conocer los artistas invitados, la programación oficial y las novedades que trae esta edición.

Una experiencia que celebra las cuerdas, las notas y los acordes que conectan culturas y corazones en todo el mundo.

