Capturan en Cali a alias El Brujo, responsable de extorsión y reclutamiento en Nariño

Pasto - Nariño

En un nuevo golpe contra las estructuras criminales que delinquen en el sur del país, la Policía Nacional logró la captura de alias “El Brujo”, quien sería cabecilla de las milicias urbanas del Grupo Armado Organizado Residual Franco Benavides del Estado Mayor Central, presunto responsable de múltiples hechos de extorsión y reclutamiento ilegal en el departamento de Nariño.

“La Policía Nacional a través del Gaula Nariño en coordinación con el Gaula Cali y la seccional de inteligencia policial dieron resultados de alto impacto contra las organizaciones criminales que delinquen en el departamento de Nariño. En la Ciudad de Cali fue capturado alias El brujo presunto cabecilla de las milicias urbanas del grupo armado residual Franco Benavides de la autodenominado Estado Central”, confirmó el Comandante de la <policía en Nariño, Coronel John Urrea.

Según el oficial este hombre cuenta con más de 18 años de trayectoria criminal y estaba dedicada a la extorsión agravada en el sector comercial en municipios como El Tambo, La Florida, El Peñol y Policarpa, en el occidente y la cordillera nariñense, donde imponía cobros mensuales que oscilaban entre los 1 y 2 millones de pesos por establecimiento comercial.

“Alias El brujo también cumplía un rol clave en el reclutamiento ilícito trasladando jóvenes desde la ciudad de Pasto hasta campamentos de entrenamiento en el municipio de Policarpa, donde eran adoctrinados y luego introducidos en las milicias de este grupo armado”, explica el comandante de la Policía en Nariño.