Kilómetros de esperanza: así llegó la Gobernación de Bolívar a las entrañas de Tiquisio

Ese fue el trayecto que emprendió la Gobernación de Bolívar desde Cartagena hasta el corregimiento de Sudán, en Tiquisio. Allí, en medio de la lluvia que acompañó la jornada, más de 5.000 habitantes recibieron con sonrisas y esperanza las acciones que hacen parte del Plan de Retornos y Reubicaciones de esta comunidad.

Durante la actividad se entregaron ventiladores eléctricos y aires acondicionados al Centro de Salud, se desarrolló una brigada médica integral con servicios de citología, odontología y medicina general, y se socializó la oferta educativa y laboral del SENA y la Secretaría de Educación Departamental.

Asimismo, se impulsaron proyectos productivos para la pesca en la vereda Puerto Gaitán, se realizo seguimiento a nombramientos de docentes y se brindó capacitación a enfermeras rurales que atienden en las veredas del territorio .

“El compromiso de la Gobernación de Bolívar con las comunidades rurales y víctimas del conflicto es indeclinable. Nuestro trabajo en Sudán es una muestra de que la reconciliación se construye con hechos, acercando la salud, la educación y el bienestar a los territorios que más lo necesitan”, afirmó Iván Sanes, secretario de Paz, Víctimas y Reconciliación.