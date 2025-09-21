El IDER participó en el Día Mundial de Seguridad del Paciente

El evento, realizado en el Politécnico Las Américas, tuvo como propósito promover la atención segura desde los recién nacidos y niños, previniendo errores médicos y garantizando entornos de salud de calidad.

La jornada inició con un momento especial: niños entre 5 y 12 años interpretaron la canción “Que canten los niños” de José Luis Perales, resaltando la unión y el compromiso hacia la niñez.

El cierre estuvo a cargo de Karen Bonilla, fisioterapeuta y funcionaria del IDER, quien destacó la importancia de la actividad física en la prevención de enfermedades y el desarrollo saludable de los más pequeños.

Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del IDER y su programa del Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deportes, la Recreación y la Actividad Física, reafirmamos nuestro compromiso con la prevención, la promoción de hábitos saludables y el bienestar de la niñez cartagenera.