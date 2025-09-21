El IDER participó en el Día Mundial de Seguridad del Paciente
Simposio convocado por la Clínica Cartagena del Mar, en alianza con la Alcaldía Mayor de Cartagena, el IDER, el Ministerio de Salud y la OMS, bajo el lema “¡La seguridad del paciente desde el comienzo!”
El evento, realizado en el Politécnico Las Américas, tuvo como propósito promover la atención segura desde los recién nacidos y niños, previniendo errores médicos y garantizando entornos de salud de calidad.
La jornada inició con un momento especial: niños entre 5 y 12 años interpretaron la canción “Que canten los niños” de José Luis Perales, resaltando la unión y el compromiso hacia la niñez.
El cierre estuvo a cargo de Karen Bonilla, fisioterapeuta y funcionaria del IDER, quien destacó la importancia de la actividad física en la prevención de enfermedades y el desarrollo saludable de los más pequeños.
Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del IDER y su programa del Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deportes, la Recreación y la Actividad Física, reafirmamos nuestro compromiso con la prevención, la promoción de hábitos saludables y el bienestar de la niñez cartagenera.