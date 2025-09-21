El campo se tomó Ciudadela 2000 con el Mercado Campesino Cosechas de mi Tierra

Con gran participación de la comunidad y un ambiente lleno de tradición, el Mercado Campesino Cosechas de mi Tierra por La Paz se tomó este sábado el barrio Ciudadela 2000, convirtiéndose en un espacio exitoso para productores rurales y compradores.

Los asistentes recorrieron las diferentes mesas, degustaron productos y respaldaron con sus compras a los productores, quienes alcanzaron ventas superiores a los 6 millones de pesos.

Frutas, tubérculos, miel, derivados lácteos, dulces típicos, productos artesanales y una gran variedad de alimentos cultivados en la región hicieron parte de este mercado organizado por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES) – Pedro Romero, con el apoyo de la Secretaría del Interior.

El director del PES-Pedro Romero, Jorge Redondo, señaló que estos mercados tienen como propósito generar canales de comercialización directa entre los campesinos y la ciudadanía, facilitando el acceso a productos frescos y de calidad, y fortaleciendo la economía rural.

Entre los participantes, Pablo Jiménez, de la Asociación de Campesinos Cultivadores de Bolívar, ofreció huevos, queso, aguacate, suero y otros productos a precios justos. “Estos espacios son una oportunidad para mostrar lo que producimos y llegar directamente a las familias de Cartagena”, señaló.

La jornada también dejó satisfechos a los líderes comunitarios. Yeiner Campo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Ciudadela 2000, resaltó el impacto positivo de la actividad: “Fue una gran oportunidad para los campesinos, quienes vendieron sus productos, y para los vecinos, que pudieron comprar alimentos de calidad a precios justos”.