Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

El campo se tomó Ciudadela 2000 con el Mercado Campesino Cosechas de mi Tierra

La iniciativa permitió a los campesinos vender de manera directa y a precios justos, mientras los vecinos disfrutaron de productos frescos y de calidad

El campo se tomó Ciudadela 2000 con el Mercado Campesino Cosechas de mi Tierra

El campo se tomó Ciudadela 2000 con el Mercado Campesino Cosechas de mi Tierra

Con gran participación de la comunidad y un ambiente lleno de tradición, el Mercado Campesino Cosechas de mi Tierra por La Paz se tomó este sábado el barrio Ciudadela 2000, convirtiéndose en un espacio exitoso para productores rurales y compradores.

Los asistentes recorrieron las diferentes mesas, degustaron productos y respaldaron con sus compras a los productores, quienes alcanzaron ventas superiores a los 6 millones de pesos.

Frutas, tubérculos, miel, derivados lácteos, dulces típicos, productos artesanales y una gran variedad de alimentos cultivados en la región hicieron parte de este mercado organizado por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES) – Pedro Romero, con el apoyo de la Secretaría del Interior.

El director del PES-Pedro Romero, Jorge Redondo, señaló que estos mercados tienen como propósito generar canales de comercialización directa entre los campesinos y la ciudadanía, facilitando el acceso a productos frescos y de calidad, y fortaleciendo la economía rural.

Entre los participantes, Pablo Jiménez, de la Asociación de Campesinos Cultivadores de Bolívar, ofreció huevos, queso, aguacate, suero y otros productos a precios justos. “Estos espacios son una oportunidad para mostrar lo que producimos y llegar directamente a las familias de Cartagena”, señaló.

La jornada también dejó satisfechos a los líderes comunitarios. Yeiner Campo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Ciudadela 2000, resaltó el impacto positivo de la actividad: “Fue una gran oportunidad para los campesinos, quienes vendieron sus productos, y para los vecinos, que pudieron comprar alimentos de calidad a precios justos”.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad