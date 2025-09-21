Cardique entregó avales a 70 negocios verdes en la IX Feria de Negocios Verdes 2025

Durante el evento, Ángelo Bacci, director general de Cardique, destacó el valor de estas iniciativas y el compromiso de la entidad en su consolidación:

“No nos concentremos solo en vender, sino en explicar lo que hacemos. La gente debe conocer cómo trabajamos, porque solo así podemos cambiar la percepción. Quien compra un producto de un negocio verde, compra oxígeno. Estos avales se entregan con orgullo porque representan un esfuerzo por cambiar la vida de las personas y cuidar nuestra región, nuestro planeta”.

Bacci también subrayó la importancia de que los emprendedores compartan sus principales necesidades para seguir fortaleciendo el ecosistema de negocios verdes en Bolívar:

“Siguen contando con nosotros, pero les pido que nos enfoquemos en lo que ya tenemos y que sigamos construyendo juntos este camino”.

Reconocimientos especiales

La ceremonia contó con invitados como el doctor Francisco Castillo, asesor del alcalde para asuntos ambientales, quien acompañó la jornada como testigo del compromiso del sector ambiental con la sostenibilidad.

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento otorgado por los propios emprendedores al director de Cardique, en voz de líderes como Eduard Guerrero, representante de San Jacinto Travel:

“Nos nace del corazón rendirle este homenaje por sentirse orgulloso de los negocios verdes. Le entregamos un reconocimiento por todo lo que ha hecho apoyando la sostenibilidad”.

En el mismo sentido, Antonio Rodríguez, representante de Asoprocoas, expresó que este proceso ha sido “un camino hermoso que demuestra cómo el respaldo institucional fortalece a todos los negocios verdes”.

El reconocimiento se entregó de manera simbólica “a nombre de todos los emprendedores de la Ventanilla Verde de Cardique, por el apoyo constante de su director y de la corporación”.

Una feria para crecer con propósito

La IX Feria de Negocios Verdes de Cardique 2025, que concluye esta noche, se consolida como una plataforma de intercambio, comercialización y fortalecimiento empresarial para emprendedores de todo Bolívar, que en esta edición muestran una amplia oferta de productos y servicios en turismo sostenible, agroindustria, artesanías, bebidas, gastronomía y cuidado ambiental.

Con la entrega de estos avales, Cardique ratifica su compromiso de respaldar y visibilizar a los negocios que no solo generan ingresos, sino que aportan a la conservación de los ecosistemas y al bienestar de las comunidades.

La entrega de avales por parte de Cardique se realiza como parte del Plan Nacional de Negocios Verdes 2022–2030, el cual establece criterios e indicadores para reconocer y respaldar a aquellos emprendimientos que contribuyen a la sostenibilidad ambiental y al crecimiento verde del país. Obtener este aval significa que el negocio cumple con estándares de producción responsable, innovación y economía circular, lo que le permite acceder a nuevas oportunidades de visibilidad, fortalecimiento empresarial y confianza en el mercado.