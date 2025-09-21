“Caravana de la Seguridad” protege a Mompox durante el Festijazz

Desde el comienzo del Festijazz, la Policía Nacional en coordinación con el Ejercito Nacional y con el apoyo de las autoridades municipales y departamentales, viene adelantando la estrategia “Caravana de la Seguridad”. Esta recorre las calles de Mompox con el firme propósito de prevenir delitos, acompañar a propios y visitantes y garantizar un ambiente de tranquilidad durante las festividades.

Además, vienen realizando actividades por parte de la Policía Comunitaria con la comunidad en general: adultos mayores, madres cabezas de hogar, niños, niñas y adolescentes. Estas acciones incluyen juegos didácticos, charlas y hasta un sancocho comunitario, que fortalecen la cercanía con los ciudadanos y promueven la convivencia pacífica.

Operativos dejan importantes resultados en Festijazz

En el marco de estas intervenciones, se efectuaron registros a 320 personas y 250 motocicletas, logrando la captura de cuatro individuos por distintos delitos, la incautación de un arma de fuego, 70 dosis de estupefacientes y la recuperación de una motocicleta reportada como hurtada. Además, se impusieron 19 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, afirmó: “Con la Caravana de la Seguridad seguiremos presentes en los diferentes municipios, trabajando de la mano con la ciudadanía para fortalecer la confianza y promover la denuncia a través de la línea 123 o ante la patrulla más cercana”.