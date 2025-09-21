Cantidad de calorías de una arepa de plátano maduro con queso: Tabla nutricional y receta

En Colombia, hay diferentes platillos tradicionales que se caracterizan por su sabor y su forma de prepararlos, por lo que se convierten en preparaciones muy populares entre los colombianos. Uno de ellos, es la arepa de plátano maduro con queso, la cual maneja una textura dulce y suave que deleita el paladar al entrar en contacto.

Esta es una de las tantas variedades que tiene la arepa, un alimento que hace parte de la tradición de Colombia y de Venezuela. Este tiene una preparación sencilla de hacer, por lo que muchas personas lo incorporan en momentos como el desayuno para acompañar los platos principales.

¿Qué beneficios brinda la arepa?

Si bien existe el mito de que las arepas engordan debido a su preparación con harina de maíz, son una buena fuente de energía gracias a su alto contenido de carbohidratos. Además de aportar fibra, un componente esencial para garantizar la salud digestiva, se distinguen por ser una buena fuente de minerales como magnesio y potasio, así como antioxidantes.

“Contiene una buena cantidad de fibra dietética, que ayuda a la digestión y promueve la saciedad, contribuye a la ingesta diaria de proteínas y es una buena fuente de vitaminas B1, B6 y folato”, señala la cadena sanitaria Medicover.

Por otra parte, este aperitivo puede generar un impacto positivo en la salud si una persona la consume en cantidades moderadas. Asimismo, ayuda a controlar los niveles de colesterol en el organismo a raíz de sus ácidos grasos esenciales. Eso sí, maneja un alto contenido calórico.

¿Cuántas calorías puede tener una arepa?

Un estudio realizado por la Universidad Central de Chile señaló que una arepa de 100 gramos puede contener alrededor de 219 calorías. Sin embargo, esta es la misma proporción que manejan los cereales. Mientras que otros alimentos como las semillas de linaza o las galletas cuentan con una cantidad mayor.

En cuanto a su tabla nutricional, una arepa de plátano maduro con queso puede contener unas 220 calorías si la porción es de 130 gramos. Asimismo, cuenta con unos 7 gramos de grasa, 31 de carbohidratos y 8 de proteína. No obstante, si la cantidad es mayor, aumentará el contenido calórico.

¿Cómo preparar una arepa de plátano maduro con queso?

Para preparar una arepa de plátano maduro con queso no se requiere contar con muchos ingredientes. Además, su cocción se realiza por medio de una sartén, lo que lo convierte en un platillo sencillo y práctico. El proceso es el siguiente:

Cocinar el plátano y titularlo hasta que se forme una masa blanda.

Mezclar el plátano con una mezcla de fécula de maíz y un toque de sal para formar una masa suave.

para formar una masa suave. Separar la mezcla en porciones individuales y luego rellenarlas con el queso elegido para la preparación.

elegido para la preparación. Dorar cada una de estas porciones en una sartén y por ambos lados hasta que queden con el color que las distingue.

Aunque el queso es el mejor ingrediente para preparar las arepas, también se puede emplear el suero costeño o cualquier otro que sea salado en el proceso de cocción.