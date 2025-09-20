Villa de Leyva se alista para la 11ª edición del Festival Villa del Cine

La edición número 11 del Festival Villa del Cine se realizará en Villa de Leyva del 24 al 27 de septiembre con el tema curatorial «Lo Visible y lo Invisible». Durante cuatro días, diferentes escenarios culturales de la ciudad serán sede de proyecciones nacionales e internacionales, en un encuentro que combina cine, talleres y actividades de formación.

Este año, el festival contará con 65 producciones en competencia distribuidas en 13 categorías de la Selección Oficial, además de 17 títulos en franjas no competitivas. Entre las novedades se encuentra la incorporación de una nueva categoría y la entrega del galardón Tunjo, elaborado por artesanos de Ráquira. En total, la organización recibió más de 580 inscripciones de Colombia y otros países como Brasil, Egipto, Estados Unidos, Argentina, México y Alemania, lo que representó un aumento del 14 % frente al año anterior.

La ceremonia de apertura incluirá un ritual de homenaje al sol, una muestra de cortometrajes ambientales, un espectáculo de mapping, un concierto de Simón Mejía y la proyección de Choibá, la danza de la ballena Yubarta, realizada por cineastas de Villa de Leyva. Cuba será el país invitado, con la presencia de directores y representantes del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).

Además de las proyecciones, el festival ofrecerá talleres gratuitos en dirección, producción y escritura, así como masterclass, cine concierto y actividades en alianza con el Festival Eureka y la Fundación Patrimonio Fílmico. El evento es organizado por la Corporación Darte+ y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Gobernación de Boyacá y diferentes asociaciones del sector audiovisual.

La agenda del evento:

Los competidores en el 2025:

·Ópera prima internacional:

·Milisuthando-Milisuthando Bongela

·WaitingList-Victoria De Michele, Mariela Di Naro

·Surgencia-Alejandro Montalvo

·Aisha Can’t Fly Away-Morad Mostafa

·Mil Luas-Carina Bini

·Ópera prima nacional:

·Semillas-Eliana Niño

·Dome-Tayo Cortés

·El Gancho-Sandra Higuita Marín

·Choiba,la danza de la ballena Yubarta-Simón González Vélez

·Corto nacional:

·My Demon-Rossana Montoya

·Malicia-Edward Gómez Granada

·Abuelo Live-Iván Darío Luna Dulcey

·Iris de Cristal-Diego Gaviria

·Ovidio-Iván Marín Diaz

·Corto internacional:

·Barlebas-Malu Janssen

·What Liba Felt-Frank Nesemann

·A Good Day Will Come-Amir Zargara

·Mr.Entezam-Roozbeh Shoaraye Nejati

El Mounstruo de la Fortuna-Manuel Castillo

·VR:

·The Church of Infinite Returns-Takayuki Yoshikawa

·Beyond The Limits-Alejandro Angel

·Inmersivo: Un Recorrido que despierta los sentidos-Catalina Téllez Orjuela

·Causár Sensory Experience-Miguel Ángel Correa Piedrahita

Paramoverso-Diego Alberto Pérez Osorno

·Videoclip:

Muertecita-Natalia Villa Díez

·Quisiera-Miguel Angel Randazzo Aguillón

·GUATAVITA-Hendrix Hinestroza,José Varón

·Resina de Oro-Felipe Bernedette

·Tragedia-JJ Loboa Velasquez

·Apasionado:

·Idilio-Luz Rincón Barahona

·Surco de Hierro-Jesús Torres Cely

·El Silbido del Cañaduzal-Juan Fernando Murillo

·Iter-Christian Alejandro Ordoñez Alarcón

·Pepo-Adolfo Ramírez

·Apasionado internacional:

·Ravenera-Teodor Ralev

·Every Day is New Year-Sergio Llanos Araya

·jALEGRE!-Andrea Cecilia Civetta

·Da Mor Ghag Mian ljlal Ahmad

·Potlems Alberto Allegri Rodríguez

·Escolar:

·Corazón del Páramo-Lina Monroy

·Estrellas Sobre la Ciudad-Eder Torres

·Despierte Pingo-Óscar Gilberto Vesga Pérez

·The Last Test-Sharik Pintor, Thiago Smieth

·A Ball of Wool-Antonio Fernández

· WIP:

·Cinema Night-Marco Vélez Esquivia

· Relatos de las Lagunas-Lizbeth Torres Acosta

·Atrapada-Javier Augusto Núñez

·La Tierra Explota-Juan Pablo Lepore

·Tejiendo Rebeldías-Pau Soler Domenech

·Corto celular:

·Te Veré Pasar-Santiago Malagón Guerrero

·La Soledad de las Gallinas-Mayra Alejandra Medina Barrera

·Solo-Juan Bros

·Zeige Deine W_ nde-Daenschel Matthias

·Never Ever Lower-Luna Martin

·Vertical:

·Tik Tok Tod-Arnstedt Paul

·Vigilantes-Natalia Muñoz

·Cientos de Años Creciendo-Diana Marcela Gil

·If I can’t Cave You-Jan Latto

·No Dreams are Unattainable-Miguel Álvaro Ramasco Dama

·Inteligencia Artificial:

·Aisha-Hache De Henry

·The Happy Lightness of Being Colombian-Sebastián C. Santisteban

·E-RIAL-Jhonattan Sarmiento

·Semilla de Estrellas-Mayren Melissa Peñaranda Arango,Leandro Pérez,Luis Álvaro Torres Diego, Fernando Garzón Dueñas y Manuel Guillermo Zuluaga

·Frei Wie Eine Kaugummi-Richter Marc

Mayor información en:

Instagram: https://www.instagram.com/festivalvilladelcine/

Facebook: https://www.facebook.com/FestivalVilladelCine

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClaz12pnbCfSrl-0wpa5LZw

Twitter: https://twitter.com/fesvilladelcine