Villa de Leyva consolida su agenda con 24 festivales al año

El municipio de Villa de Leyva, Boyacá, es considerado uno de los destinos turísticos más importantes del país.

El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, afirmó que el municipio se ha consolidado como escenario de grandes eventos nacionales e internacionales. Según explicó, actualmente Villa de Leyva organiza 24 festivales al año, en promedio dos por mes, lo que ha permitido impulsar el turismo y la economía local.

Entre las actividades destacadas, Gamboa mencionó la media maratón más grande de Boyacá, que en su última edición reunió a más de 6.500 atletas y que para el próximo año busca llegar a 10.000 participantes. También resaltó que este tipo de eventos generan empleo y fortalecen la imagen de Villa de Leyva como destino turístico del país.

El mandatario indicó que el segundo semestre del año será particularmente activo, con la realización del Festival del Árbol, el Festival Internacional de Cine, competencias ciclísticas, el Festival de Luces en diciembre, el Villa de Leyva Fashion y las celebraciones de Año Nuevo. «…Villa de Leyva ya se consolida definitivamente como epicentro de los grandes eventos del orden nacional e internacional…», puntualizó.