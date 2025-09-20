Show de drones engalanó Festijazz

El espectáculo, inédito en la historia del festival, rindió homenaje a Bolívar, Mompox, el jazz y la riqueza cultural de la región. Los aplausos no cesaron y los celulares se alzaron en todo el parque para registrar las imágenes proyectadas en el firmamento: desde el mapa del departamento hasta símbolos musicales que enmarcaron la esencia de esta fiesta cultural.

Uno de los más entusiasmados con este show fue el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, quien visiblemente emocionado expresó: “Este tipo de shows solo pasan en China y en Bolívar. Fue emocionante ver el mapa de nuestro departamento en el cielo, bendecido por Dios”.

Con esta apuesta innovadora, la Gobernación de Bolívar e ICULTUR ratifican su compromiso de posicionar el Festival de Jazz de Mompox como un evento de talla internacional, que además de enaltecer la música y las tradiciones, abre espacio a la tecnología y a nuevas formas de expresión cultural.