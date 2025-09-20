San Pedro Mártir vivió una jornada de servicios y trámites con Gobierno al Barrio

San Pedro Mártir fue escenario de una jornada de trámites y servicios con la estrategia Gobierno al Barrio, liderada por la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES)– Pedro Romero. Aunque la mañana estuvo marcada por la lluvia, la actividad se mantuvo en pie: bajo carpas y con el acompañamiento de más de 20 entidades, los habitantes fueron atendidos y pudieron resolver sus trámites sin dificultades.

La comunidad aprovechó para adelantar trámites del Sisbén y Renta Ciudadana, acceder a asesorías legales, atención veterinaria para perros y gatos, vacunación, servicios de salud oral, exámenes visuales, pruebas de VIH, entre otros beneficios que fortalecen su bienestar y calidad de vida.

“Estábamos ansiosos con la llegada de esta campaña a nuestro barrio. Muchas familias no contaban con el Sisbén y hoy pudieron hacer el trámite sin salir de la comunidad”, expresó Marlon Meza, habitante de San Pedro Mártir.

Gobierno al barrio contó con la participación del DADIS, Umayor, CoMujer, Oficina Trata de Personas, Distriseguridad, Transcaribe, IDER, Aguas de Cartagena, Fundación Saber, Uniminuto, Secretaría de Hacienda, Comisaría de Familia, entre otras entidades.

Otra beneficiaria, Angélica Rojano, invitó a los vecinos a participar activamente en estas jornadas: “Nos evita desplazarnos hasta oficinas donde, por distintas circunstancias, no siempre podemos llegar. Es chévere porque agilizamos trámites que teníamos pendientes”.

De esta manera, la Alcaldía Mayor de Cartagena continúa acercándose a los territorios para que cada familia reciba la atención y el acompañamiento que merece.