¡Lleno total! Así fue la segunda noche de FestiJazz 2025

La apertura estuvo a cargo de Majo Riveira y Jazz and Jam, la orquesta de Unibac. Después le dieron paso a Elder Dayan, que encendió el ambiente con vallenato y logró que el público cantara de principio a fin. A continuación, Andrés Cepeda hizo lo propio con sus grandes éxitos y nuevas canciones, en medio de un coro masivo que lo acompañó en cada tema.

Luego, Jessi Uribe conquistó con la fuerza de la música popular, y el cierre de la noche estuvo marcado por la energía de la champeta con Cris y Rony, quienes pusieron a bailar a todos.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, muy emocionado, sostuvo que “gracias al compromiso de todos el festival ha sido exitoso. La gente de aquí y los visitantes han quedado maravillados con toda la variedad de la programación y por supuesto que Mompox ha demostrado que está para grandes cosas”.

Con esta experiencia, la Gobernación de Bolívar e ICULTUR reafirman su compromiso de consolidar el Festival de Jazz de Mompox como un evento cultural de talla internacional, que además de exaltar la tradición musical del Caribe, abre espacio a la innovación y a expresiones artísticas de gran impacto.

Hoy es el gran cierre con otro espectáculo musical en el Parque del Jazz, que tendrá Orquesta Sinfónica de UniMagdalena, Oscar Acevedo, Jader Tremendo, Rafa Perez, Mike Bahía y Cabas.