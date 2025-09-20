La construcción de cinco vías alternas darán paso al Intercambiador de La Carolina

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, puso en marcha oficialmente el Intercambiador de La Carolina, la obra de infraestructura vial más grande y ambiciosa de los últimos años en la ciudad, que da respuesta a décadas de trancones, pérdida de tiempo y angustia para cientos de conductores que a diario transitan por La Cordialidad.

El evento protocolario tuvo lugar en el campamento de la obra en la entrada de La Carolina, punto crítico donde constantemente se forman extensas filas de vehículos que hacen perder hasta 8 horas al mes a los ciudadanos. Allí, el mandatario recorrió el área de obra, dialogó con el contratista y la interventoría y definió el cronograma que guiará la ejecución.

“Lo prometido es deuda. Cartagena debe estar tranquila porque garantizamos que lo que decimos, lo hacemos. Hoy iniciamos este sueño con orden, planeación y transparencia. El Intercambiador de La Carolina será un antes y un después para Cartagena. Con esta obra reduciremos tiempos de viaje, devolveremos tranquilidad a miles de familias y cumpliremos con nuestra palabra de transformar la movilidad de esta importante zona de la ciudad”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

El mandatario de los cartageneros añadió: “Con este proyecto Cartagena va hacia adelante. Cartagena ha decidido cambiar y cambiar para bien, cambiar para moverse hacia el futuro. Está mañana le decía a mi equipo de trabajo que cada día que pasa le demostramos a la ciudadanía que todo lo que decimos que vamos a volver una realidad lo hacemos sin hablar tanto”.

Turbay Paz concluyó: “Cartagena, en su olvido de la transformación y de pensar en grande, dejó de pensar en las grandes infraestructuras de movilidad que nos iban ayudar y a cambiar. Cuántas veces pensaron los habitantes de este sector que no hubiese un gobierno que se sentaría a pensar en un cambio a la movilidad. Y aquí estamos: dando la cara, sacando este gran proyecto adelante, que marcará un precedente en la historia de la movilidad en Cartagena”.

El contrato ya se encuentra en ejecución y la primera fase comprende cuatro (4) meses de estudios y diseños que aseguran precisión técnica antes de iniciar la obra macro.

Durante este tiempo se adelantarán ajustes al Plan de Manejo de Tráfico (PMT) con el organismo de tránsito DATT, se dará inicio a la construcción de las cinco (5) vías complementarias que servirán como rutas alternas, y la reubicación de redes de servicios públicos en los laterales de La Cordialidad. En el sitio ya está listo el campamento de obra, y el personal técnico avanza en levantamientos e informes para comenzar de manera ordenada.

¿Qué comprende el Intercambiador?

El proyecto principal, cuyo inicio se tiene proyectado para principios del 2026, se extenderá por 670 metros entre el box culvert del canal Calicanto y la entrada de Villas de La Candelaria. Tendrá una glorieta, dos puentes, cuatro carriles principales y cinco vías de enlace. Su diseño moderno permitirá reorganizar el flujo vehicular y reducir hasta en 30 minutos los tiempos de desplazamiento.

La obra beneficiará directamente a más de 400 mil personas en barrios como Villa Estrella, Villas de La Candelaria, El Pozón, Barrios Unidos, La Carolina, Ciudad Jardín, San José de Los Campanos, Fredonia, entre otros alrededor. Además, impactará positivamente a los conductores que llegan a Cartagena procedentes de la Ruta 90, La Cordialidad e incluso desde la Troncal de Occidente.

Las cinco vías complementarias

El proyecto no se limita solo al Intercambiador, pues contempla 2,5 kilómetros de vías adicionales que quedarán como legado para la ciudad y que deben estar listas antes de iniciarse la obra macro, para descongestionar el tráfico mientras se interviene por varios meses el céntrico punto en La Cordialidad. Estas son:

1. Parque Heredia – La Carolina : 300 metros nuevos aprovechando el puente ya construido en Parque Heredia, que ahora será funcional y conectará con Ciudad Jardín, Terminal de Transportes y la Variante Mamonal.

2. Fredonia – Nuevo Paraíso: adiós a la balsa artesanal. Se construirá un puente vehicular sobre el canal Calicanto con 400 metros de vía pavimentada, conectando El Pozón y Barrios Unidos directamente con la Pedro Romero a través de Nuevo Paraíso o Fredonia.

3. Villa Rosita : ampliación de la vía en Territorio Mío y conexión de 700 metros hacia la Diagonal 32 (antigua vía a Ternera), con box culvert incluido, que dará salida hacia El Recreo, Universidad San Buenaventura, Bomba del Gallo o avenida Pedro de Heredia.

4. Las Palmeras: construcción de una vía en L de 350 metros, paralela a las canchas deportivas de fútbol y sóftbol, que permitirá una salida ágil hacia la avenida Pedro Romero y descongestionará el sector.

5. Villa Estrella: terminación de la Carrera 92 con 400 metros de pavimento nuevo, conectando el C.C. Gran Manzana y barrios cercanos con la avenida Pedro Romero y el nuevo puente de Nuevo Paraíso.

Con esta puesta en marcha, Cartagena da el primer paso firme hacia una obra histórica que no solo transformará la movilidad, sino que dejará nuevas conexiones permanentes para el sur de la ciudad. El Intercambiador de La Carolina ya está en camino, y con él, el futuro de una ciudad que dice adiós a los trancones eternos y le abre paso al progreso. El tiempo de ejecución es de 24 meses.

La comunidad, la más feliz con el inicio de obra

Tras la materialización del inicio de obras del Intercambiador de La Carolina, los habitantes de las zonas aledañas destacaron cómo mejorará su calidad de vida.

Ilba Meza, habitante de la calle 7 de La Carolina, destacó la buena noticia.

“Utilizo el transporte público, de lunes a viernes, y en un recorrido que normalmente debería ser de 15 minutos, con la vía despejada, me demoro una hora para ir y una hora para regresar. Por lo tanto, sufro bastante por la pérdida de tiempo. Me parece excelente y estamos expectantes de este cambio que se va presentar con la obra”, dijo Meza.

Por su parte, Erlys Utria,habitante del barrio Villa Estrella, dijo: “Tengo un hijo que practica fútbol y es a las 6:00 de la tarde, que es en plena hora pico. Es muy difícil ir y venir por todos los trancones que se forman. Entonces, ya con la obra, todo esto debe cambiar para el bien de nosotros”.

Finalmente, el taxista Juan Manuel Gutiérrez resaltó que el Intercambiador de La Carolina “será lo mejor para evitar tanto trancón”, desde la experiencia de quien transita a diario por la zona.