Gilberto Santa Rosa no pudo ingresar a Colombia por problemas de visado

La Timba y Moys Producciones informan que sobre el Gran Concierto de Amor & Amistad que, por causas completamente ajenas, el artista Gilberto Santa Rosa no podrá presentarse este sábado 20 de septiembre como estaba programado.

“Lamentamos profundamente esta situación inesperada que afecta tanto a quienes adquirieron sus entradas con ilusión como a todo nuestro equipo de producción que trabajó intensamente para brindar un espectáculo de primer nivel. Queremos dejar absoluta claridad en que la ausencia del artista obedece a circunstancias externas a los empresarios y organizadores del evento, quienes cumplimos en su totalidad con todas las condiciones técnicas, logísticas y contractuales para la realización del show. Nuestro mayor compromiso es con el público. Por ello, estaremos informando en 15 días el procedimiento a seguir respecto a la nueva fecha de la presentación del artista y la devolución del dinero a quien la solicite, buscando siempre garantizar el respeto y confianza de quienes nos acompañan. Agradecemos la comprensión de todos y lamentamos los inconvenientes ocasionados por esta situación inesperada.”

De esta manera los organizadores del Gran Concierto de Amor y Amistad, invitan totalmente gratis a todos los que adquirieron sus entradas a disfrutar de una nómina de artistas que garantizan una experiencia de gran calidad, donde podrán disfrutar de la presentación de Michel El Buenon, Hansel y Raúl, Charanga Joven y Luismi Yanez.

Con la misma boleta con la que disfrutarán del concierto podrán asistir a la nueva fecha de Gilberto Santa Rosa, próxima a anunciar o solicitar la devolución d su dinero.