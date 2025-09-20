Feria de Negocios Verdes de Cardique: un primer día lleno de innovación, acuerdos y sostenibilidad

IX Feria de Negocios Verdes de Cardique 2025: un primer día lleno de innovación, acuerdos y sostenibilidad

El primer día estuvo marcado por dos hitos principales: la rueda de negocios, en la que se concretaron varios acuerdos comerciales entre emprendedores y compradores, y el conversatorio sobre turismo sostenible, que permitió analizar cómo este sector se convierte en un eje estratégico para Bolívar al articular economía, conservación y bienestar comunitario.

Durante el diálogo, el director de Cardique, Ángelo Bacci, destacó el empoderamiento de los participantes:

“Los empresarios de los negocios verdes nos inspiran y nos ayudan a tomar mejores decisiones. Desde Cardique mantenemos las puertas abiertas a estos emprendedores sostenibles que articulan conservación, bienestar comunitario y desarrollo económico”, afirmó.

El director también resaltó la diversidad de la oferta presente en la feria:

“Aquí tenemos desde vinos de frutas, lácteos, productos agrícolas, artesanías y servicios de turismo ecológico, hasta innovaciones que demuestran que en Bolívar es posible emprender generando ingresos, cuidando nuestros territorios y protegiendo el medio ambiente”.

Feria Kids y cultura ambiental

El componente pedagógico también tuvo un espacio especial con la Feria Kids, donde los Títeres de Mala Fama llenaron de humor, color y magia la jornada, cautivando a grandes y chicos con mensajes de conciencia ambiental.

Cocina en vivo, una experiencia exitosa

Uno de los espacios más visitados fue la cocina en vivo, donde varios emprendedores prepararon recetas con los productos que ofrecen en la feria, demostrando su versatilidad y calidad. La actividad fue un gran éxito entre los asistentes y continuará hoy sábado con nuevas preparaciones y sorpresas gastronómicas.

Oferta diversa y con sello sostenible

En los stands que abrieron sus puertas este viernes, los visitantes encontraron una amplia gama de productos y servicios: vinos de frutas, quesos y derivados lácteos, mieles, hortalizas, plantas ornamentales, artesanías, productos de aseo biodegradables y experiencias de turismo ecológico, todos con el sello de la sostenibilidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Lo que viene en el cierre

Hoy, la feria continuará con nuevas actividades académicas, culturales, comerciales y gastronómicas, consolidando a Bolívar como un referente nacional en innovación y negocios verdes. Se espera gran afluencia de público cartagenero, quienes encontrarán en la feria para este día de amor y amistad un espacio para conocer, apoyar y consumir productos y servicios que transforman vidas y protegen el medio ambiente.