Este domingo se realizarán trabajos prioritarios en la subestación Chambacú
Afinia realizará una transferencia de cargas que hará que el Centro y parte del norte de Cartagena se mantengan energizados
Afinia, filial del Grupo EPM, informa que este domingo 21 de septiembre se ejecutarán trabajos prioritarios en la subestación Chambacú que suministra energía a los circuitos Chambacú 1 y 4, en el horario comprendido entre las 5:00 a.m. y las 3:00 p.m.
Estas labores son fundamentales para avanzar en el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica que permite brindar un servicio más confiable y con mejor calidad a los usuarios.
Durante la ejecución de estas actividades será necesario interrumpir temporalmente el servicio de energía en los barrios alimentados por el circuito Chambacú 1: Loma Fresca, Pablo Sexto II, Palestina, Palestina sector La Heroica, Pedro Salazar, Petares, República del Caribe, Santa Rita, La Paz, Los Comuneros y Torices.
Así como los del circuito Chambacú 4: Torices, Santa María, Siete de Agosto, San Francisco, La Paz, San Bernardo, sector Daniel Lemaitre y Canapote.
Los demás circuitos de la subestación Chambacú, que suministran energía al Centro y parte del norte de Cartagena serán transferidos a otras subestaciones para suplir la carga energética y no tengan interrupciones en el servicio de energía.
Afinia ofrece excusas por las molestias que esta interrupción temporal pueda ocasionar y reitera su compromiso de trabajo continuo para garantizar un servicio con altos estándares de calidad, continuidad y confiabilidad.