Director de la Policía anunció recompensa por información de policía asesinado en Cauca

Bucaramanga

El general Carlos Triana, director de la policía nacional, desde Bucaramanga se refirió a la escalada criminal en Puerto Tejada en Cauca en donde un policía fue asesinado; rechazó este atentado.

”Desafortunadamente en una actuación de la Policía, en el marco de la responsabilidad que tenemos, una persona con arma de fuego impacta a uno de nuestros policías y es asesinado de forma cobarde”, dijo el director de la Policía.

Además, anunció el director una recompensa de más de 100 millones de pesos para quien entregue información que ayude a dar con el paradero de los responsables de este crimen.

El director de la policía dijo también que se avanzan en las investigaciones que ayuden a dar con los responsables de este hecho en el norte del Cauca.