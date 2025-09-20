Director de la Policía anunció recompensa por información de policía asesinado en Cauca
El general Carlos Triana rechazó este incremento de violencia en esta zona del país.
Bucaramanga
El general Carlos Triana, director de la policía nacional, desde Bucaramanga se refirió a la escalada criminal en Puerto Tejada en Cauca en donde un policía fue asesinado; rechazó este atentado.
”Desafortunadamente en una actuación de la Policía, en el marco de la responsabilidad que tenemos, una persona con arma de fuego impacta a uno de nuestros policías y es asesinado de forma cobarde”, dijo el director de la Policía.
Además, anunció el director una recompensa de más de 100 millones de pesos para quien entregue información que ayude a dar con el paradero de los responsables de este crimen.
El director de la policía dijo también que se avanzan en las investigaciones que ayuden a dar con los responsables de este hecho en el norte del Cauca.