Cartagena vibra con la Feria Comercial ExpoCaribe 2025: Apoya lo nuestro, compra Caribe

En el marco de la conmemoración de sus 110 años de historia, la Cámara de Comercio de Cartagena presenta la cuarta edición de la Feria Comercial ExpoCaribe 2025, el evento comercial más grande que realiza para todos sus emprendedores y empresarios, y que este año busca superar todas las expectativas con tres días dedicados al talento emprendedor, a las conexiones de valor y las alianzas estratégicas para la Economía Popular de Cartagena y Bolívar. La cita será los días 26, 27 y 28 de septiembre en la Plaza de los Coches.

En este contexto, la presidenta ejecutiva de la entidad, Andrea Piña Gómez, resaltó que: “ExpoCaribe es mucho más que una feria, es un escenario que conecta sueños con oportunidades. En estos 110 años de historia, reafirmamos nuestro compromiso con la competitividad y la movilidad empresarial de Cartagena y Bolívar, creando puentes entre emprendedores, aliados y comunidades que creen en el poder transformador del emprendimiento”.

Resultados que dejan huella

La edición 2024 consolidó a la Feria Comercial ExpoCaribe como una plataforma de alto impacto para el desarrollo empresarial. Más de 330 emprendedores resultaron beneficiados, se lograron 18 alianzas estratégicas y se abrieron 189 contactos de negocios potenciales, con ventas que superaron los $102 millones.

Los sectores con mayor representación fueron el _comercio, la producción y procesamiento de alimentos, la industria verde, los servicios creativos, el software y la petroquímica sostenible_, evidenciando la diversidad y solidez del tejido empresarial del Caribe.

La feria comercial se consolidó también como vitrina clave gracias a la amplia cobertura de medios de comunicación locales y al crecimiento en la visibilidad digital de los participantes, mostrando al país y al mundo la diversidad y solidez del tejido empresarial del Caribe.

Lo que se espera para 2025

Con el reto de superar los logros alcanzados en 2024, la Feria Comercial ExpoCaribe 2025 llega con una propuesta renovada y ambiciosa, concebida para ampliar el alcance de los emprendedores y proyectar la competitividad de Cartagena y Bolívar a nuevos escenarios:

• Más de 400 emprendedores y microempresarios beneficiados, quienes encontrarán en la feria comercial una vitrina para crecer, conectarse y generar nuevas oportunidades de negocio.

• 30 alianzas estratégicas y más de 200 contactos de negocios proyectados, que permitirán construir redes sólidas de cooperación y fortalecer la movilidad empresarial.

• 1.400 m² de exhibición, distribuidos en pabellones dedicados a los servicios, programas y rutas de la Cámara de Comercio de Cartagena, donde los visitantes podrán conocer de primera mano la diversidad del tejido empresarial regional.

• Mejoras locativas con tarima principal, emisoras de radio en vivo, cámara móvil y espacios preferenciales, diseñados para dar mayor visibilidad y protagonismo a los emprendedores.

La Feria Comercial ExpoCaribe 2025 se proyecta así como un evento de alto impacto, en el que cada espacio, cada encuentro y cada alianza estarán alineados con el propósito de seguir tejiendo progreso para Cartagena y Bolívar.

Una invitación a vivir la experiencia

Con la Feria Comercial ExpoCaribe 2025, la _Cámara de Comercio de Cartagena reafirma su compromiso de seguir construyendo un futuro en el que la competitividad y la movilidad empresarial sean motores de transformación para Cartagena y Bolívar. Este evento no solo es una feria comercial: es una experiencia colectiva que refleja el espíritu emprendedor de la región y la fuerza de un territorio que cree en el progreso compartido.

La invitación está abierta a toda la comunidad: empresarios, ciudadanos, gremios, visitantes y turistas que deseen descubrir la riqueza de los productos y servicios, conocer historias de resiliencia y creatividad, y apoyar a quienes con su talento y esfuerzo transforman la realidad económica y social del Caribe.