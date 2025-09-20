Cartagena de Indias: el destino ideal para celebrar el Amor y la Amistad

En el marco del fin de semana de Amor y Amistad, Cartagena de Indias reafirma su liderazgo como destino de romance en Colombia, un escenario referente para bodas de destino, lunas de miel y celebraciones memorables. La ciudad ofrece, además de belleza, historia y cultura, una infraestructura creciente, proveedores especializados y una oferta turística con probada experiencia.

Bodas de destino: un segmento en expansión

Según cifras de ProColombia, Cartagena es el destino más solicitados para bodas destino en Colombia seguido por Medellín, Bogotá, Santa Marta y Cali. Cartagena aparece consistentemente como opción favorita nacional e internacional, en guías especializadas y buscadores. El 40 % de las bodas destino celebradas en Colombia generan ingresos entre 20.000 y 50.000 dólares, y una buena parte de esas bodas se realizan en Cartagena. En la mayoría de estos eventos, los invitados permanecen entre 4 y 6 días, lo que amplifica el impacto económico.

Representan una fuente importante de ingreso para los sectores de hotelería, restaurantes, decoración, transporte, floristería, música, fotografía, producción de eventos y turismo en general. Cada boda eleva la demanda de estos servicios durante varios días (preboda, boda y posboda), lo que dinamiza significativamente la economía local.

Lunas de miel y premios internacionales

Cartagena ha sido elegida como Mejor destino de Luna de miel de Sudamérica por los World Travel Awards en seis ocasiones.

Fue nominada también en 2024 como “Mejor destino de luna de miel a nivel mundial” en los mismos premios, compitiendo con París, “la ciudad del amor”, lo que refleja el reconocimiento global que adquiere la ciudad como destino romántico para recién casados.

Los wedding planners de Cartagena tienen un papel protagónico: no sólo coordinan bodas de alto nivel en la ciudad, sino que influyen en la calidad, profesionalización y reputación del destino romance en todo el país. Su experiencia hace posible que parejas nacionales y extranjeras confíen en Cartagena para eventos exclusivos y personalizados.

Ventajas de Cartagena para el romance

Cartagena ofrece una combinación única de factores que la convierten en destino predilecto para parejas:

• Paisajes históricos: murallas, calles coloniales, plazas antiguas, arquitectura patrimonial.

• Ambiente caribeño: playas cercanas, clima cálido, puestas de sol imponentes.

• Escenarios diversos: hoteles boutique, casas patrimoniales, islotes, terrazas con vistas hermosas.

• Gastronomía variada: sabores locales y opciones de alto nivel.

• Cultura, música y tradiciones que enriquecen la experiencia.

• Buena conectividad nacional e internacional, servicios turísticos consolidados, y proveedores con estándares de calidad cada vez más altos.

Planes románticos para este fin de semana y durante el mes

1. Paseo al atardecer por la Bahía de Cartagena a bordo de embarcaciones que zarpan desde el muelle de La Bodeguita.

2. Cena romántica en los múltiples restaurantes de la ciudad. Hay opciones para todos los presupuestos.

3. Escapada a Islas del Rosario, con día de playa, snorkel, almuerzo típico y tranquilidad frente al mar. Importante salir desde el muelle de La Bodeguita, único autorizado para el zarpe de embarcaciones turísticas.

4. Recorrer el Centro Histórico, sus calles, plazas y parques, tomar unas buenas fotografías y videos que recuerden esta fecha.

5. Recorrer las murallas y tomar un cóctel en el Baluarte de Santo Domingo, ver el atardecer y disfrutar de la brisa del Caribe.

“Cartagena de Indias ha venido creciendo como líder indiscutible en el segmento turístico de romance. Hoy somos referente no solo por los premios internacionales, como el reconocimiento constante en los World Travel Awards como mejor destino de luna de miel de Suramérica, sino también por el creciente volumen de bodas destino que se realizan aquí, por la cualificación de nuestros proveedores, alojamientos y escenarios. Este segmento impacta de forma muy positiva nuestra economía local, generando empleo, fortaleciendo a las empresas y realzando la marca de ciudad que enamora”, destacó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.