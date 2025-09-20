Noticiero mediodía Cartagena

Cárcel para dos hombres que estarían extorsionando a una comerciante en Cartagena

Vecinos que se percataron de la situación alertaron a uniformados de la Policía Nacional quienes de inmediato capturaron a las dos personas cuando huían en una motocicleta

Por petición de una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías aseguró en centros carcelarios a Danilo Andrés Barragán Gómez y a Estaban David Castro Julio, quienes fueron imputados con los delitos de tentativa de extorsión y falsedad marcaria, cargos que no aceptaron.

Los hechos investigados sucedieron el pasado 23 de agosto en el barrio La Campiña de Cartagena (Bolívar) donde los procesados, al parecer, simulando ser integrantes de un grupo delincuencial le exigían a una comerciante el pago de 5 millones de pesos.

La exigencia ilegal estaba consignada en un panfleto en que además establecían que la suma debía entregárseles en menos de dos horas so pena de asesinar a la víctima, a sus familiares o a sus clientes.

