Campaña “Endulza tu vida” para prevenir accidentes en la Cordialidad

En una inspiradora iniciativa, la Seccional de Tránsito y Transporte está celebrando el Día del Amor y la Amistad llevando a cabo una campaña en la Ruta 9006 vía la cordialidad, kilómetro 19+500, Peaje Bayunca, con el objetivo de promover la seguridad vial y fomentar un ambiente de cordialidad en las carreteras.

Los uniformados de la seccional están entregando confites a conductores, pasajeros y peatones, acompañados de mensajes alusivos a la seguridad vial. Esta acción busca sensibilizar a los actores viales sobre la importancia de conducir de manera responsable y segura, especialmente durante esta fecha especial.

Recomendaciones:

La seccional de Tránsito y Transporte recomienda a todos los actores viales mantener la calma y conducir con precaución, respetando las normas de tránsito y evitando distracciones al volante. Asimismo, se aconseja planificar los viajes con anticipación y verificar el estado de los vehículos antes de salir a la carretera.

“En este Día del Amor y la Amistad, queremos recordarles a todos los usuarios de las vías la importancia de la seguridad vial. Conducir de manera responsable es un acto de amor hacia uno mismo y hacia los demás”, afirmó el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento Policía Bolívar.

La campaña de la seccional de Tránsito y Transporte no solo celebra el Día del Amor y la Amistad, sino que también refuerza el compromiso con la seguridad vial y la promoción de valores como el respeto y la cordialidad en las carreteras.